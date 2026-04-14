Selon Unisanté, 30 ans après l'introduction de la LAMal, l'organisation des assurances maladie influe peu sur les coûts de santé. La régulation de l'offre de soins aurait un impact plus fort.

Le système d'assurance n'influence presque pas les coûts de santé

Le système d'assurance n'influence presque pas les coûts de santé

ATS Agence télégraphique suisse

L'organisation du système d'assurance maladie n'a que peu d'influence sur la maîtrise des coûts de la santé. Ce constat figure dans le dernier bulletin (policy brief) du Centre universitaire de médecine générale et santé publique (Unisanté), qui fait un bilan 30 ans après l'introduction de la Loi sur l'assurance maladie (LAMal).

Selon Unisanté, certains liens existent entre organisation de l'assurance et coût de la santé, mais «ils sont peu déterminants face à d'autres leviers, notamment la régularisation de l'offre de soins». Dans son communiqué diffusé mardi, Unisanté rappelle que les frais administratifs de gestion de l'assurance ne représentent que 5% des coûts de la santé. Les 95% restants «s'expliquent par de multiples autres facteurs, qui ne sont pas directement liés à la manière dont l'offre d'assurance est organisée».

Unisanté regrette que «dans un contexte de hausse continue des coûts, les réformes sont souvent discutées uniquement sous l'angle des primes à la charge des assurés et non des facteurs induisant les coûts».

Comment mieux maîtriser les coûts?

Selon Unisanté, «il est important de rappeler que la santé de la population dépend peu du système de soins, que le financement ne se résume pas aux primes et que celles-ci dépendent peu de la manière dont la gestion de l'assurance est organisée». Pour le Centre universitaire, encourager et soutenir la promotion et la prévention de la santé serait un meilleur moyen de mieux maîtriser ses coûts.