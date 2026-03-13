DE
Changement dans les assurances
La franchise minimale de 300 francs devrait disparaître en Suisse

Le Conseil fédéral propose d'augmenter la franchise minimale de l'assurance maladie de 300 à 400 francs. Cette hausse, en consultation depuis vendredi, serait liée à l'évolution des coûts. Les enfants restent exemptés.
La franchise minimale devrait passer à 400 francs en Suisse (image d'illustration).
La franchise minimale de l'assurance maladie devrait passer de 300 à 400 francs et être liée à l'évolution des coûts. Le Conseil fédéral a mis en consultation vendredi une modification de la LaMal. Les enfants restent exemptés de la franchise. La franchise minimale n'a plus été augmentée depuis 2004, contrairement aux coûts de la santé. Le projet vise à renforcer la responsabilité individuelle et la sensibilité aux coûts au sein de la population.

Le Conseil fédéral propose d’introduire un mécanisme qui provoque la hausse de la franchise minimale lorsque le taux de participation aux coûts des assurés (franchise, quote-part et frais de séjour hospitalier) passe sous un certain seuil. Ce seuil a été fixé à 13,5% des prestations brutes qui sont à la charge de l’assurance obligatoire des soins.

Le projet répond à une demande du Parlement.

