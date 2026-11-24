La Suisse accueillera le sommet mondial du lait en octobre 2029 à Berne, après 72 ans d'attente. L'événement mettra en avant la tradition et l'innovation d'un pays où 45% du lait devient du fromage.

Après 72 ans d'attente, la Suisse décroche enfin le sommet mondial du lait

Après 72 ans d'attente, la Suisse décroche enfin le sommet mondial du lait

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse va accueillir l'IDF World Dairy Summit soit le sommet mondial du lait, en 2029 après 72 ans d'attente. L'événement se tiendra en octobre et aura lieu à la Festhalle de BernExpo dans la capitale fédérale.

L'annonce du lieu du sommet 2029 a été faite à Auckland en Nouvelle-Zélande lors de l'édition 2026 du World Dairy Summit, écrit mardi la Commission suisse du lait (CSL). Elle avait déposé un dossier en avril 2026 sous la devise «Tradition and Innovation for Dairy Excellence». C'est la quatrième fois que la Suisse accueille cet événement dans son histoire après Berne en 1914, Zurich en 1939 et Interlaken en 1957.

Un pays marqué par le lait

Si la Suisse ne représente que 0,5% de la production mondiale de lait, la CSL estime qu'elle n'est pas moins un pays «profondément marqué par l'élevage laitier». En 2025, quelque 16'400 exploitations laitières, comptant au total 500'000 vaches, ont commercialisé 3,43 millions de tonnes de lait. Près de 45% de ce volume est transformé en fromage, dont deux tiers en fromage au lait cru.

«En 2029, nous montrerons au monde entier comment la Suisse conjugue tradition et innovation. Nous sommes très heureux que l'IDF World Dairy Summit revienne en Suisse après plus de 70 ans», déclare Alfred Rufer, président de la CSL, cité dans le communiqué.