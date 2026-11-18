L'administration de Bâle-Campagne subit des cyberattaques depuis dimanche, affectant plusieurs applications. La cybersécurité est mobilisée et des serveurs sont déconnectés, mais les numéros d'urgence demeurent fonctionnels, assure le gouvernement.

ATS Agence télégraphique suisse

Des inconnus ont attaqué l'infrastructure informatique de Bâle-Campagne. Depuis dimanche, plusieurs cyberattaques ont frappé l'administration du canton. Elles concernent une vingtaine d'applications numériques.

L'ancien simulateur fiscal fait partie des outils informatiques touchés, indique la Chancellerie d'Etat mercredi. L'analyse et la résolution des dérangements sont «en bonne voie», ajoute-t-elle. Les applications concernées sont exploitées par six serveurs qui vont être réinstallés pour pouvoir être bientôt à nouveau pleinement sollicités.

La cellule de cybersécurité de l'état-major cantonal reste à pied d'oeuvre. Elle a pris de mesures visant à contrer les attaques. Pour sécuriser les systèmes informatiques du canton, les spécialistes ont dû débrancher plusieurs serveurs d'Internet. Cette mesure peut entraîner l'interruption d'applications numériques du canton.

Services de secours pas entravés

Selon les services de secours et de sécurité, leurs systèmes informatiques n'ont été touchés à aucun moment par ces cyberattaques. Les troupes d'urgence sont donc restées en capacité d'intervenir.

Dans la nuit de mardi à mercredi, l'application de mise en garde d'urgence Alertswiss a indiqué que les numéros téléphoniques d'urgence 112, 117 et 118 n'étaient joignables que de manière restreinte en raison de problèmes techniques. L'alerte a été levée quelques heures plus tard.

Mercredi matin, le porte-parole du gouvernement de Bâle-Campagne, Nic Kaufmann, a souligné que l'accès aux trois numéros d'urgence est resté garanti. L'alerte a été lancée par précaution, car il était alors impossible de savoir si des serveurs supplémentaires devaient être débranchés.

L'administration a publié sur son site en ligne des informations sur la situation en cours. De nouveaux messages pourraient être lancés sur Alertswiss, si nécessaire.