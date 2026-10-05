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Plusieurs blessés
Les Suisses touchés par l'incendie au lac de Garde ont quitté l'hôpital

Dimanche matin, un feu s'est propagé dans un camping au bord du plus grand lac d'Italie. Une famille suisse, avec trois enfants, avait dû être conduite à l'hôpital. Elle a pu vite en sortir.
Publié: il y a 5 minutes
Tôt dimanche matin, un important incendie a touché un camping au bord du lac de Garde.
Photo: Instagram / orgoglio_bresciano
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ATS Agence télégraphique suisse

La famille suisse prise dans l'incendie d'un camping dimanche matin au lac de Garde a pu sortir de l'hôpital, a indiqué lundi à Keystone-ATS le DFAE. Outre la famille suisse, plusieurs personnes ont été blessées.

D'après les autorités, le feu s'est déclaré tôt dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, dans un bungalow du camping Bella Italia, situé dans la commune de Peschiera del Garda, sur la rive sud du lac. Vingt-quatre personnes ont dû être soignées sur place ou transportées à l'hôpital.

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0:27
Des Suisses sur place
Une vidéo montre l'ampleur du feu au bord du lac de Garde

Selon les services de secours, sept personnes ont été conduites aux urgences, dont une famille suisse avec trois enfants. La représentation suisse à Milan est en contact avec les autorités locales compétentes, a indiqué lundi le DFAE en réponse à une demande de l'agence de presse Keystone-ATS. La famille suisse a déjà pu quitter l'hôpital.

Situé au bord du plus grand lac d'Italie, ce camping est présenté comme un établissement cinq étoiles particulièrement adapté aux familles. Outre des emplacements pour camping-cars, caravanes et tentes, il propose de nombreux appartements. Une vingtaine de structures auraient été détruites par les flammes. Le lac de Garde est une destination très prisée des touristes suisses, allemands et autrichiens.

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