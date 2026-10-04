Tôt dimanche matin, un incendie s'est déclaré sur un camping au bord du lac de Garde. Plus de 20 personnes ont été blessées. Une personne se trouve dans un état critique. Le feu est désormais sous contrôle. La cause de l'incendie est encore inconnue.

Plusieurs blessés dans un incendie sur un camping au bord du lac de Garde

Plusieurs blessés dans un incendie sur un camping au bord du lac de Garde

Sandra Marschner

Il faisait encore nuit lorsque les flammes se sont soudainement élevées dans le ciel. Peu après 6 heures du matin dimanche, un incendie s'est déclaré au camping «Bella Italia», dans la commune de Peschiera del Garda, sur la rive sud du lac de Garde, rapportent les médias italiens.

Selon les premières informations des autorités, au moins 24 campeurs blessés ont dû être transportés à l'hôpital. Une personne se trouve dans un état critique, selon les médias. Sept personnes ont été blessées à un degré moyen. Les autorités n'ont dans un premier temps pas donné davantage de précisions sur l'identité des blessés. La cause de l'incendie reste pour l'instant inconnue.

L'explosion de bouteilles de gaz a entravé l'intervention

Les flammes ont pu être maîtrisées vers 9 heures. Selon le portail d'information «Virgilio», vingt pompiers et six véhicules d'extinction ont été mobilisés. Les opérations d'extinction auraient été compliquées par l'explosion de bouteilles de gaz, rapportent encore les médias.

Au moment de l'incendie, de nombreux visiteurs se trouvaient sur le site du camping. Environ 20 mobil-homes et bungalows auraient été endommagés par les flammes. Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent également des véhicules détruits.

Un lecteur de Blick se trouvait sur place lorsque le feu s’est propagé. «Vers 6 heures, nous avons entendu une forte détonation, puis peu après les sirènes des pompiers et des ambulances. Au début, nous pensions qu’il s’agissait d’un simple accident de la route à l'extérieur», raconte-t-il. Ce n’est qu’en se levant qu’il a été pris à la gorge par une odeur âcre et a pris la mesure de l’ampleur dramatique de l’incendie.

Des pompiers allemands ont aidé pendant leurs vacances

Le président du conseil régional de Vénétie, Luca Zaia, a annoncé dans une publication sur Facebook que les pompiers italiens avaient même été soutenus par des pompiers allemands pour éteindre l'incendie. Ceux-ci se trouvaient sur le camping en tant que vacanciers au moment de l'incendie.

«Un grand merci aux quatre pompiers de Dietzenbach, qui se trouvaient depuis hier en vacances sur le camping et qui, face à l'urgence, ont décidé d'intervenir immédiatement afin de contenir les flammes jusqu'à l'arrivée des pompiers», a écrit Luca Zaia.