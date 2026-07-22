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Lourd bilan en un mois
Hausse inquiétante des accidents de baignade mortels en Suisse

En Suisse, au moins 15 personnes ont perdu la vie en un mois dans des accidents de baignade, surpassant les chiffres des deux dernières années, selon Keystone-ATS. Les jeunes adultes et les hommes sont les plus vulnérables.
Publié: il y a 42 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 41 minutes
Au moins 15 personnes sont mortes noyées en Suisse au cours des trente derniers jours.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Au moins 15 personnes ont perdu la vie au cours des trente derniers jours à la suite d'un accident de baignade, selon un décompte réalisé par l'agence de presse Keystone-ATS. Ce chiffre est supérieur à celui de l'année dernière.

Jusqu'au 21 juillet, le nombre de décès a été supérieur à celui des deux dernières années, mais est resté inférieur à celui de 2022 et 2023, a indiqué un porte-parole de la Société suisse de sauvetage (SSS). Par beau temps, une baignade dans l'eau fraîche est particulièrement tentante. Selon la SSS, cela augmente également l'exposition aux risques dans, sur et près de l'eau.

En moyenne, une cinquantaine de personnes se noient chaque année. Parmi les victimes, on trouve particulièrement souvent des jeunes adultes âgés de 17 à 32 ans ainsi que des personnes de plus de 65 ans. Les hommes sont nettement plus souvent victimes d’accidents mortels que les femmes. Cela s’explique notamment par une plus grande tendance à prendre des risques et une surestimation de leurs capacités.

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