La Suisse accusée d'inonder l'Afrique de carburants toxiques

Au programme de ce lundi 24 novembre: les carburants suisses critiqués en Afrique, le Valais réclame des tests réalistes sur les alpages, QoQa lance des projets écoresponsables, des données WhatsApp suisses exposées et le retour en politique d'une élue PLR.

L'Association des concessionnaires automobiles africains critique la Suisse sur la mauvaise qualité des carburants exportés. Photo: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Pour bien commencer la semaine, Blick, avec l'aide de l’ATS, vous propose un tour d’horizon des nouvelles suisses à ne pas manquer en ce lundi 24 novembre. C'est parti!

1 La Suisse sous pression pour ses carburants exportés

L’Association des concessionnaires automobiles africains a adressé des reproches à la Suisse concernant la mauvaise qualité des carburants exportés, rapportent les titres Tamedia. Dans une lettre au conseiller fédéral Albert Rösti, le syndicat demande de «réexaminer et appliquer urgemment des prescriptions fixant des normes minimales de qualité pour les carburants vendus par les négociants suisses en Afrique». En toile de fond, des plaintes persistantes concernant des additifs nocifs tels que le plomb, le manganèse ou le fer. Selon les journaux, le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) a répondu aux concessionnaires qu’il n’avait aucune influence sur les carburants commercialisés par des entreprises suisses.

2 Le Valais réclame des évaluations réalistes sur les alpages

En désaccord avec l'OFEV concernant le test fédéral des chiens de protection, le chef de l'Office de l'économie animale et des grandes cultures valaisan, Grégory Borgeat dit comprendre la grogne suscitée par des tests jugés arbitraires auprès des éleveurs valaisans. Il monte au créneau dans une interview accordée au «Nouvelliste». Alors que le test est effectué «hors-sol», loin de la réalité des alpages (avec cinq moutons et un chien qui se trouve en terrain inconnu), le Valaisan le qualifie de «non-sens». Les autorités du Vieux-Pays réclament des évaluations en situation réelle, sur l’alpage où travaillent les chiens, dans leur environnement avec le troupeau entier et le berger, quitte à ce que ces dernières soient effectuées à l’improviste. L'objectif est d'éviter des déplacements chronophages et des risques sanitaires, alors même que la présence du loup a été repérée près d’un site de test.

3 Le fondateur de QoQa annonce de nouveaux projets écoresponsables

Dans une interview accordée aux journaux d'ESH Médias dans le cadre du 20e anniversaire de la plateforme de vente en ligne QoQa, son fondateur, Pascal Meyer, annonce que sa société envisage de développer de nouveaux projets davantage écoresponsables. «Je pense qu'un des futurs rôles de QoQa sera d'encourager la seconde main ou le prêt de matériel entre les membres de la communauté», avance l'entrepreneur jurassien. Ces activités s'inscriraient en parallèle et non en remplacement de la vente en ligne qui a fait le succès de l'entreprise de Bussigny (VD).

4 Une étude révèle le risque d'exposition massif des données publiques sur WhatsApp

Des chercheurs de l’Université de Vienne ont réussi à aspirer 3,5 milliards de numéros WhatsApp, ainsi que photos de profil et données sensibles. Plus de 8,4 millions de numéros suisses sont exposés, selon «Le Temps». L'équipe a automatisé une simple fonction de vérification de comptes, récupérant jusqu’à 100 millions de numéros par heure. Si les conversations restent chiffrées, numéros, clés publiques, horodatages et photos publiques ont été accessibles. L’étude révèle que plus de la moitié des utilisateurs suisses affichent photo et statut. Les experts appellent à renforcer ses réglages de confidentialité, activer la vérification en deux étapes et rester vigilant face aux messages inconnus.

5 Maja Riniker prépare son retour sur la scène politique

Maja Riniker a évoqué dans l’«Aargauer Zeitung» sa vie après son année de présidence du Conseil national. La député libérale-radicale (PLR) souhaite se représenter aux élections fédérales de 2027 et a assuré à son parti qu’elle soutiendrait le directeur de campagne Damian Müller. Elle reprendra également la présidence de la Fondation suisse de scoutisme en décembre. Après les élections, elle envisage de suivre une formation continue afin de pouvoir travailler aussi en dehors de la politique. Une fonction au Conseil fédéral l’intéresse moins, car elle estime que les libertés personnelles y sont très limitées.