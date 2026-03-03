DE
Le géant jaune se félicite
Plus de 95% des envois distribués dans les temps par la Poste

En 2025, 95% des commandes ont été livrées à temps, annonce la Poste. Le géant jaune dépasse ainsi les exigences de ponctualité de la Confédération, mais prévoit de les assouplir dès avril.
Publié: 11:58 heures
Dernière mise à jour: 12:01 heures
En 2025, plus de 97% des lettres et 95% des colis ont été distribués dans les temps, se félicite la Poste (image d'illustration).
Photo: MICHAEL BUHOLZER
ATS Agence télégraphique suisse

Plus de 97% des lettres et 95% des colis et journaux ont été distribués dans les temps en 2025, annonce la Poste mardi. L'entreprise se félicite d'avoir dépassé les exigences de qualité qui lui sont imposées par la Confédération.

Dans le détail, 97,3% des lettres en Courrier A et 98,7% des lettres en Courrier B sont parvenues sans retard à leur destinataire en 2025. La Poste en a traité 1,49 milliard l'an dernier. Du côté des 186,6 millions de colis, 96,1% des envois Priority et 99,6% des Economy ont été distribués à temps. Les quotidiens en abonnement sont 97,8% à avoir trouvé leur boîte aux lettres avant 12h30.

Dans son communiqué, la Poste se félicite d'avoir «dépassé toutes les exigences de la Commission fédérale de la poste PostCom en matière de ponctualité.» Cette dernière exige 97% de ponctualité pour les lettres et 95% pour les colis et journaux. Ce seuil sera abaissé à 90% pour tous les envois à compter du 1er avril pour «organiser la distribution de manière plus flexible», précise toutefois la Poste.

