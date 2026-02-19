La Poste accorde une hausse salariale à 25’000 employés

La Poste et les syndicats ont conclu un accord salarial pour 2026. Environ 25'000 employés bénéficieront d’une hausse d’environ 1% de la masse salariale.

ATS Agence télégraphique suisse

La Poste et les partenaires sociaux Syndicom et Transfair se sont mis d'accord sur des mesures salariales pour 2026. Au total, environ 1% de la masse salariale sera consacrée à des mesures salariales générales et structurelles. Selon la Poste, environ 25'000 employés devraient en bénéficier, en particulier ceux qui ont des revenus modestes.

Les mesures salariales seront appliquées dès le salaire d'avril, précise le communiqué publié jeudi. Afin de favoriser une évolution «continue» des salaires, la Poste augmente également les limites supérieure et inférieure des fourchettes salariales de 0,6%, avec un minimum de 450 francs. Le salaire minimum passe ainsi à 55'738 francs par an. L'accord prévoit également une harmonisation progressive des règles relatives aux frais. D'ici 2027, les règles actuellement différentes pour la distribution du courrier, des colis et des envois mixtes seront harmonisées. Une première étape entrera en vigueur le 1er avril.

Un compromis «difficile»

Compte tenu des défis économiques auxquels est confrontée la Poste, le syndicat Transfair s'est déclaré satisfait du résultat des négociations. Pour Syndicom, ce résultat est un compromis qui «a pu être obtenu dans des conditions difficiles». Dans son communiqué, la Poste a souligné que ces mesures visaient à garantir des conditions d'emploi équitables et attractives.

Les négociations salariales pour le personnel de PostFinance, de Poste Immobilier Management et Services, de Swiss Post Cargo et de CarPostal sont menées séparément. L'année dernière, les négociations salariales entre Transfair, Syndicom et la Poste avaient échoué. Environ 30'000 employés étaient alors concernés. Une procédure de conciliation avait alors été engagée.