La révision de la loi sur la poste divise en Suisse. Les partis bourgeois critiquent l’ouverture limitée du marché, tandis que la gauche redoute une réduction des services postaux dès 2030. La Poste, elle, soutient le projet.

Avenir de La Poste: gauche et droite rejettent le projet

Avenir de La Poste: gauche et droite rejettent le projet

ATS Agence télégraphique suisse

La révision partielle de la loi sur la poste et sur l'organisation postale a suscité des critiques tant à gauche qu'à droite de l'échiquier politique lors de la procédure de consultation qui s'est achevée jeudi. Le géant jaune salue, lui, le projet du Conseil fédéral.

En mettant en consultation, en juin son projet, le gouvernement réagissait à la baisse de la demande de services postaux traditionnels ainsi qu'à l'extension des activités commerciales de La Poste en dehors de sa mission principale. Il s'agit là d'un exercice d'équilibre.

Les milieux bourgeois ont critiqué l’ouverture insuffisante du marché et des restrictions trop laxistes en matière d’acquisitions d’entreprises. Les partis de gauche et les régions ont, eux, dénoncé la réduction prévue des prestations à partir de 2030, craignant un maillage postal moins dense et une diminution du nombre de jours de distribution. La Poste suisse a salué les modifications prévues, les qualifiant de «réglementation dynamique». Elle a souligné l’importance de disposer d’une marge de manœuvre.