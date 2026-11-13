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Sécurité et confidentialité
La Poste et Swisscom s'allient sur le vote électronique

La Poste suisse et Swisscom collaboreront dès 2028 sur le vote électronique. Swisscom gérera certaines données publiques, tandis que La Poste conservera les systèmes garantissant la sécurité et la confidentialité des votes.
Publié: il y a 2 minutes
Swisscom rejoint La Poste sur le vote électronique dès 2028.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

La Poste suisse et Swisscom vont unir leurs forces dans le domaine du vote électronique: à partir de 2028, l'opérateur de télécommunications exploitera une partie de l'infrastructure dédiée au vote électronique.

Swisscom traitera les informations publiques telles que les questions soumises au vote, les dates ou les informations relatives aux candidats dans ses centres de données situés en Suisse, a annoncé la Poste. Cette décision fait suite à un appel d'offres, précise-t-elle.

Les composants sensibles resteront en revanche entre les mains du géant jaune. Il s’agit notamment des urnes électroniques ainsi que de tous les systèmes garantissant la vérifiabilité des votes et le secret du vote.

Données personnelles protégées

Ni la Poste ni Swisscom n’auront accès aux données personnelles des électeurs ni au contenu des votes. Toutes les informations relatives aux électeurs resteront anonymisées et tous les votes seront cryptés.

La Poste reste en outre l’unique partenaire contractuel des cantons. La responsabilité globale du système, du développement logiciel et du code source incombe également toujours à l'ex-régie.

Dans les cantons où des essais sont en cours ou prévus, l’externalisation n’entraînera aucun changement. Lors de la prochaine votation du 29 novembre, les électeurs des cantons de Neuchâtel, Lucerne, Saint-Gall, des Grisons et de Thurgovie auront la possibilité de voter par voie électronique.

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