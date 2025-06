Sur les chantiers suisses, la fraude est XXL!

Rien que dans le secteur des poseurs de fer, les fraudes aux assurances sociales et à la TVA s'élèverait à 60 millions (Illustration). Photo: Gamma-Rapho via Getty Images

Plus que quelques heures avant un week-end qui s'annonce très chaud. Alors pour vous accompagner dans cette dernière ligne droite, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un florilège des actus suisses de ce vendredi 20 juin. On y va:

1 Fraude XXL sur les chantiers suisses

Le secteur des poseurs de fer fraude chaque année les assurances sociales et la TVA à hauteur de 60 millions de francs suisses, relatent les titres de CH Media qui se basent sur une estimation de la Suva. Cette dernière s’est basée sur l’écart entre les salaires effectivement dus et ceux déclarés. L’assurance qualifie par ailleurs cette évaluation de prudente. Cette problématique sera au cœur de la réunion de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-CN), prévue ce lundi. À cette occasion, ses membres discuteront d’une initiative portée par la conseillère nationale UDC Diana Gutjahr, qui vise à renforcer la lutte contre le travail au noir et la fraude aux assurances sociales.

2 Un ex-cadre de Credit Suisse condamné pour viol

Un ancien Managing Director de Credit Suisse a été condamné à quatre ans de prison pour viol et actes sexuels sur une personne incapable de discernement, hier à Genève. Il sera en outre expulsé de Suisse pour cinq ans. L’affaire remonte à une nuit de mai 2023, après une soirée alcoolisée qui s’est terminée dans un hôtel genevois avec une subordonnée. Selon «Le Temps», la défense a plaidé une relation consentie entre deux personnes ivres. Le tribunal a rejeté cette version, estimant que le témoignage cohérent et constant de la victime renforçait sa crédibilité. Il a jugé que l’ancienne subordonnée n’était pas en état de consentir à des actes sexuels. La plaignante recevra 25''000 francs à titre de tort moral. La défense a annoncé faire appel.

3 A la rescousse d'Ignazio Cassis

Le président de la Fédération suisse des communautés israélites salue, l’action du conseiller fédéral Ignazio Cassis. Dans une interview accordée à la «NZZ», Ralph Friedländer déclare que le Conseiller fédéral faisait «un très bon travail». Il s’engage, selon lui, en faveur des Conventions de Genève, de l’aide humanitaire à Gaza et de la paix. Les critiques récentes à l’encontre d'Ignazio Cassis, jugé trop réservé par ses détracteurs, ne seraient pas justifiées, selon Ralph Friedländer. Une grande partie de l’activité diplomatique se déroule en coulisses, explique-t-il. «C’est une approche judicieuse, car on obtient souvent de meilleurs résultats avec d’autres États lorsqu’on ne les met pas en cause publiquement», estime le président de la fédération.

4 Rencontre sur l'Iran à Genève

Les chefs de la diplomatie française Jean-Noël Barrot, allemande Johann Wadephul et britannique David Lammy rencontrent ce vendredi à Genève leur homologue iranien Abbas Araghtchi. La guerre actuelle entre Israël et l'Iran a précipité la réunion de ce format qui a lieu plusieurs fois par an à New York ou Genève pour obtenir des garanties de Téhéran sur l'utilisation civile de son programme nucléaire.

5 L'abbaye de Saint-Maurice face à son passé

Le groupe de travail indépendant chargé de faire la lumière sur les violences sexuelles au sein de l'Abbaye de Saint-Maurice (VS) rend son rapport vendredi. Ce groupe, dirigé par le procureur général neuchâtelois Pierre Aubert, a été initié par l'Abbaye elle-même, à la suite notamment de révélations dans la presse courant 2023.