1/4 La Suisse se réchauffe et l'anticyclone Zora va nous faire transpirer. Dimanche sera le jour le plus chaud de la semaine. Photo: MeteoSchweiz

Johannes Hillig

Après l'anticyclone Yvonne, c'est au tour de l'anticyclone Zora de nous fait transpirer. Ciel bleu, soleil à profusion... l'été est bel et bien arrivé. Et cette tendance va se poursuivre les prochains jours en Suisse, puisque le thermomètre montera à plus de 30 degrés.

Vendredi, le temps sera tout aussi ensoleillé que le début de semaine. «Samedi, il fera entre 29 et 31 degrés, puis 31 à 34 degrés dimanche, soit le point culminant de cette phase météorologique chaude», assure Michael Eichmann de Meteo News. «Des journées caniculaires nous attendent», confirme Météo Suisse sur X.

Nuit tropicale

Lundi, la chaleur estivale va toutefois s'atténuer quelque peu. De l'air humide est en route vers la Suisse. En plaine, la tendance aux averses et aux orages va augmenter, même s'il est encore difficile de donner plus de précisions pour l'instant. «Il y a encore des incertitudes entre les différents modèles de prévision concernant la répartition exacte et le moment des averses», poursuit Michael Eichmann.

Toujours est-il qu'en fin de journée, les gros nuages devraient s'être dissipés, mais il fera légèrement plus frais... soit entre 27 et 29 degrés. Des températures qui seront peu agréables à supporter du fait de l'air humide qui va s'installer dans certaines régions du pays. «L'air humide se refroidit moins vite la nuit. Dans certains endroits, on devrait connaitre une nuit tropicale (20 degrés et plus) dans la nuit de dimanche à lundi, voire dans la nuit de lundi à mardi», conclut le météorologue.