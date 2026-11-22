Katharina Prelicz-Huber annonce son retrait de la scène politique nationale. La Verte zurichoise a presque tout vécu à Berne.

La conseillère nationale des Vert-e-s Prelicz-Huber terminera sa carrière en 2027

La conseillère nationale des Vert-e-s Prelicz-Huber terminera sa carrière en 2027

Elle ne se représentera pas

ATS Agence télégraphique suisse

La conseillère nationale zurichoise Katharina Prelicz-Huber ne se représentera pas aux élections fédérales de 2027. La session d'automne 2027 sera sa dernière, a déclaré la politicienne verte.

Le dominical SonntagsBlick a été le premier à faire état du départ de Katharina Prelicz-Huber, une information qu'elle a confirmé dimanche à l'agence de presse Keystone-ATS. Elle est active en politique depuis 1990 au sein de parlements à différents niveaux de l'Etat et aura bientôt 67 ans.

Une nouvelle étape commence désormais, a-t-elle ajouté. Au printemps prochain, Mme Prelicz-Huber prendra ses fonctions de présidente de l'Association des organisations de seniors actifs et d'entraide de Suisse (Vasos).

La conseillère nationale des Verts a porté sans relâche à Berne la voix de la gauche sur les questions de politique éducative et sociale. L'égalité des chances a été le thème central de son action politique. En tant que responsable politique issue d'une minorité, elle a parfois dû serrer les dents, confie-t-elle.

Katharina Prelicz-Huber rejoint ainsi une liste de personnalités politiques de renom qui quitteront le Palais fédéral à la fin de la législature, parmi lesquelles Maya Graf (Vert-e-s/BL), Hannes Germann (UDC/SH) ou Regine Sauter (PLR/ZH).