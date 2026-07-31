Un feu a détruit jeudi une entreprise de fournitures médicales à Courroux. Neuf blessés sont à déplorer et des investigations sont en cours, selon le Ministère public jurassien.

Le Ministère public lance une enquête après l'incendie à Courroux, dans le Jura

Le Ministère public lance une enquête après l'incendie à Courroux, dans le Jura

ATS Agence télégraphique suisse

Le Ministère public du canton du Jura ouvre une instruction pour déterminer les circonstances et les causes de l’incendie survenu jeudi dans la zone industrielle de Courroux. Le feu s’y est propagé rapidement, occasionnant des dommages considérables à différents bâtiments avoisinants.

Le feu s'est déclaré dans l'entreprise de fournitures médicales Charles Berdat, a indiqué vendredi le Ministère public (MP). Neuf personnes ont été légèrement blessées, dont des agents de la Police cantonale et des pompiers, précise le communiqué. Plusieurs habitations ont également été évacuées de leurs occupants.

21 véhicules et 71 pompiers

Ces derniers ont pu regagner leurs domiciles en début de soirée. Une surveillance des pompiers a été mise par ailleurs en place durant toute la nuit. Le hangar de la voirie de Courroux notamment a été entièrement détruit par les flammes.

L’incendie a pu être maîtrisé grâce à l’intervention de 21 véhicules et de 71 pompiers, a détaillé l'autorité judiciaire jurassienne. Des investigations sont actuellement en cours. Aucune autre information ne sera donnée à ce stade de la procédure.