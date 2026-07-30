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Un hangar détruit
Un incendie éclate dans la zone industrielle de Courroux dans le Jura

Deux bâtiments ont été ravagés par un incendie jeudi dans la zone industrielle de Courroux, Jura. La fumée, visible de loin, a incommodé des riverains, tandis que les pompiers ont subi de légères blessures.
Publié: il y a 58 minutes
Le sinistre qui a nécessité une importante mobilisation des secours.
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

Deux bâtiments situés dans la zone industrielle de Courroux, dans le canton du Jura, ont été ravagés par un incendie jeudi après-midi. Le sinistre a provoqué un important dégagement de fumée visible loin à la ronde, selon des photos publiées sur les sites du Quotidien jurassien (LQJ) et de RFJ.

Interrogée par Keystone-ATS, la police cantonale jurassienne n'était pas en mesure de donner dans l'immédiat davantage d'informations sur ce sinistre qui a nécessité une importante mobilisation des secours. RFJ a relayé en début d'après-midi un appel invitant les habitants de la commune de Courroux-Courcelon à économiser l'eau pour éviter de vider le réservoir nécessaire pour éteindre les flammes.

Le hangar de la voirie de Courroux notamment a été entièrement détruit par les flammes, rapporte LQJ. RFJ rapporte que plusieurs riverains ont été incommodés par la fumée et évoque de légères brûlures parmi les pompiers. La police cantonale n'a pas confirmé ces détails mais a indiqué que le Ministère public donnerait plus d'informations vendredi.

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