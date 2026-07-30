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Le trafic CFF est rétabli
Un gros incendie perturbe le trafic CFF à Vufflens-la-Ville (VD)

Un important nuage de fumée noire s'élève de Vufflens-la-Ville jeudi soir. Alertswiss confirme qu'un entrepôt est en proie aux flammes, mais précise que la population n'encourt aucun danger. Le trafic ferroviaire est suspendu entre Bussigny et Cossonay-Penthalaz.
Publié: 21:59 heures
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Dernière mise à jour: il y a 29 minutes
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Selon les pompiers, le sinistre a débuté aux alentours de 20h30.
Photo: keystone-sda.ch
Mathieu Robatti, ATS

Un incendie s'est déclaré jeudi soir dans un entrepôt à Vufflens-la-Ville (VD). Une cinquantaine de pompiers et une quinzaine de véhicules combattaient les flammes.

Alertswiss confirme qu'un sinistre est en cours. Le système d'alerte de la Confédération affirme toutefois que la population ne court aucun danger.

Trafic ferroviaire suspendu

«Il s'agit d'une intervention importante. L'entrepôt est entièrement embrasé, on attend des renforts», a déclaré le major Christophe Huet, responsable de la centrale 118, à Keystone-ATS. «L'incendie pourrait durer toute la nuit», a-t-il ajouté. Il ne disposait pas d'informations sur d'éventuels blessés.

Le sinistre a débuté vers 20h30. Pour l'heure, les sapeurs-pompiers s'activaient à ceinturer le bâtiment pour éviter toute propagation du feu dans la zone. En raison de la proximité de la voie de chemin de fer, le trafic ferroviaire a été interrompu entre Bussigny et Cossonay-Penthalaz. Les CFF ont depuis annoncé le rétablissement du trafic ferroviaire, prévenant que des retards étaient toujours possibles.

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