Nintendo abaisse ses prévisions, en attendant la Switch 2

La Switch 2 de Nintendo doit prendre le relais de sa console vedette sortie en mars 2017 (archives). Photo: Friedemann Vogel

ATS Agence télégraphique suisse

En attendant la Switch 2, Nintendo abaisse ses prévisions. Pour l'exercice s'achevant fin mars, le groupe table désormais sur un bénéfice d'exploitation en chute de 47% sur un an, à 280 milliards de yens (1,64 milliard de francs) – chiffre révisé en baisse de 22% par rapport à qui était escompté jusqu'alors.

Nintendo s'attend par ailleurs à un bénéfice net annuel en recul de 45%, à 270 milliards de yens, et à une dégringolade de presque 30% de son chiffre d'affaires annuel à 1190 milliards de yens: des prévisions là aussi nettement réduites. Ces performances en berne interviennent alors que le géant japonais s'apprête à commercialiser cette année la Switch 2, avidement attendue par les joueurs et censée stopper l'effritement de ses ventes.

Enjeu important

L'enjeu est massif pour Nintendo: la nouvelle machine doit prendre le relais de sa console vedette Switch. Sortie en mars 2017, cette machine hybride jouable aussi bien en déplacement que connectée à une télévision, est devenue un immense succès. Mais les ventes se sont essoufflées au fil des ans, la lassitude s'installant dans le public dans l'attente d'un successeur à la machine vieillissante.

De fait, les ventes de la Switch et de jeux au troisième trimestre (octobre-décembre) «ont été inférieures aux attentes», a expliqué Nintendo pour justifier la révision en baisse de ses objectifs. Sur l'ensemble de l'exercice, il s'attend ainsi à avoir écoulé 11 millions de consoles Switch, contre une prévision précédente de 12,5 millions d'unités anticipée précédemment.

«Les ventes de consoles et de jeux ont reculé par rapport à l'exercice précédent, durant lequel les ventes étaient essentiellement tirées par (des titres phares comme) "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" et "Super Mario Bros. Wonder"», a expliqué Nintendo.

Tout pour la Switch 2

Conséquence: sur les neuf premiers mois, le bénéfice net de l'entreprise nippone a fondu de 42% à 237 milliards de yens, tandis que son chiffre d'affaires dégringolait de 31% à 956 milliards de yens. «Nintendo a été beaucoup trop optimiste quant aux ventes de la Switch 1 lorsqu'elle a publié ses prévisions de ventes pour l'exercice en cours», a indiqué à l'AFP Serkan Toto, du cabinet de conseil tokyoïte Kantan Games, peu avant la publication des résultats.

Selon lui, Nintendo est désormais tournée vers le lancement de la Switch 2. Il a diffusé mi-janvier une courte vidéo pour en présenter les aspects extérieurs: très similaire à sa grande sœur, elle disposera d'un écran plus grand, d'un support amovible plus large et conservera ses manettes amovibles «joy-con».

Ses fonctionnalités seront détaillées le 2 avril avant des démonstrations les jours suivants. Alors que «la réaction initiale des joueurs a été mitigée» face aux annonces «au compte-gouttes» sur la Switch 2, la popularité de la nouvelle console sera cruciale pour Nintendo, «qui n'a pas de plan B en cas d'échec» de la nouvelle console, estime Serkan Toto.