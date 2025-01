1/2

Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo a annoncé jeudi la Switch 2, qui doit succéder en 2025 à sa console phare, dans l'espoir de reproduire le succès de sa Switch, devenue la troisième machine la plus vendue de tous les temps.

«La Nintendo Switch 2, le successeur de la Nintendo Switch, sortira en 2025», a indiqué l'entreprise japonaise dans un communiqué, accompagné d'une vidéo présentant les aspects techniques de la nouvelle console, tout en précisant qu'elle partagera plus de détails lors d'une diffusion en direct le 2 avril.

Le successeur tant attendu

Sortie en mars 2017, la Switch, console hybride jouable aussi bien en déplacement que connectée à une télévision, s'était vendue fin septembre 2024 à 146 millions d'exemplaires. Cela la classe au troisième rang des consoles les plus populaires de l'histoire du jeu vidéo, derrière la PlayStation 2 de Sony et la Nintendo DS. Nintendo estime avoir écoulé au total 1,3 milliard de jeux fonctionnant sur la Switch et a déjà annoncé que ceux-ci seraient compatibles avec sa nouvelle console.

Le plus grand succès est de loin le titre de course «Mario Kart 8 Deluxe» (64,3 millions d'exemplaires vendus), suivi de «Animal Crossing: New Horizons», devenu un phénomène pendant la pandémie de Covid-19 (46,5 millions), et du jeu de combat «Super Smash Bros. Ultimate» (35,1 millions). La Switch avait été annoncée en 2015 sous le nom de code «NX»... Dans une indifférence quasi générale après l'échec commercial de la précédente console de Nintendo, la Wii U.

«L'apothéose du savoir-faire» de Nintendo

A l'époque, «les jeux pour consoles avaient perdu du terrain au profit des jeux mobiles, et étaient considérés par les investisseurs, les médias et le grand public comme n'ayant plus d'utilité», rappelle l'analyste Hideki Yasuda de Toyo Securities. Elle était jugée trop chère et pourvue d'une ludothèque trop peu fournie par une partie de la presse japonaise, persuadée qu'elle ne pourrait pas rivaliser avec la beaucoup plus puissante PlayStation 4 de Sony; «les attentes concernant la Switch étaient très faibles», explique Yasuda à l'AFP.

«Mais une fois qu'elle a commencé à bien se vendre, l'opinion s'est vite retournée». La Switch, qui a réalisé le mariage des consoles de salon et des consoles portables, «est un petit peu l'apothéose du savoir-faire» de Nintendo depuis 40 ans, estime Florent Gorges, éditeur et auteur de livres sur l'histoire de l'entreprise nippone. Avec cette console à la traîne techniquement sur ses concurrentes dès sa sortie, «Nintendo n'a jamais joué sur le terrain de la technologie».

Mais «la Switch respecte parfaitement l'ADN de Nintendo qui est la 'pensée latérale des technologies désuètes'», relève ce spécialiste, citant une philosophie attribuée à Gunpei Yokoi, le père des jeux électroniques Game & Watch de Nintendo et l'un des artisans de la Game Boy. C'est «réussir à faire du neuf avec du vieux, pour simplifier les choses» - par exemple en utilisant de simples écrans à cristaux liquides similaires à ceux des calculatrices dans les jeux Game & Watch, qui se vendront à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires dans les années 1980.

Un catalogue à regarnir

Du côté des jeux aussi, Nintendo a réussi à s'appuyer sur le catalogue de sa moribonde console Wii U pour fournir l'offre de la Switch. Plusieurs dizaines de titres qui étaient passés inaperçus sur Wii U sont commercialisés quasiment tels quels pour la nouvelle machine et, avec une audience - littéralement - décuplée, se vendent pour certains par dizaines de millions.

L'exemple le plus célèbre est «Mario Kart», écoulé à 8,5 millions d'exemplaires seulement sur Wii U, et quasiment huit fois plus sur la Switch, dont il est devenu le plus grand succès. L'arrivée de la Switch hybride est aussi une révolution dans l'organisation interne de Nintendo, qui a regroupé ses équipes, jusque-là traditionnellement scindées entre consoles de salon et consoles portables.

Auparavant, «Nintendo avait deux activités, avec des prix totalement différents, un développement logiciel totalement distinct», rappelle Serkan Toto, de la firme Kantan Games basée à Tokyo. Mais depuis 2017, grâce à ce regroupement des forces de l'entreprise, «il y a eu un flux constant et très fiable de jeux développés directement par Nintendo et cela les a énormément aidés».