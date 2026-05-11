«Je suis choqué» Un influenceur filme les déchets abandonnés par les fêtards

La fête du «Letten Opening» a laissé des marques à Zurich. Des montagnes de déchets ont envahi les quais et la Limmat après la fête de samedi. Un influenceur dénonce un scandale alors que les images de la zone souillée divisent les internautes.