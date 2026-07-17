DE
FR

Forte chaleur en cause?
Un touriste suisse retrouvé mort dans les Pouilles

Un quadragénaire suisse a perdu la vie vendredi à l'entrée des grottes de Castellana, près de Bari. Il aurait été victime d'un malaise.
Publié: 16:41 heures
|
Dernière mise à jour: 16:42 heures
Le drame s'est produit à l'entrée des grottes de Castellana.
Photo: imago/imagebroker
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un touriste suisse âgé de 49 ans est décédé vendredi à l'entrée des grottes de Castellana, dans la région de Bari (I). Selon les premières informations, il a succombé à un malaise.

L'homme s'est senti mal sur le parvis avant d'entrer dans les célèbres grottes, a annoncé l'agence italienne ansa. L'incident s'est produit aux alentours de 13h00, lors d'une forte chaleur, précise l'agence.

Les secours appelés sur place n'ont rien pu faire pour sauver le quadragénaire. Ses proches ont expliqué qu'il avait ressenti des malaises similaires les jours précédents, mais qu'ils s'étaient toujours estompés sans qu'il ait recours à des soins.

A lire aussi
«Elle était à table avec des enfants quand elle a été assassinée»
Suissesse tuée en Algérie
«Elle était à table avec des enfants quand elle a été assassinée»
Un touriste suisse de 64 ans est mort en Argentine
Décédé durant les vacances
Un cycliste suisse retrouvé mort au bord de la route en Argentine
Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus