Un touriste suisse retrouvé mort dans les Pouilles

ATS Agence télégraphique suisse
Un touriste suisse âgé de 49 ans est décédé vendredi à l'entrée des grottes de Castellana, dans la région de Bari (I). Selon les premières informations, il a succombé à un malaise.
L'homme s'est senti mal sur le parvis avant d'entrer dans les célèbres grottes, a annoncé l'agence italienne ansa. L'incident s'est produit aux alentours de 13h00, lors d'une forte chaleur, précise l'agence.
Les secours appelés sur place n'ont rien pu faire pour sauver le quadragénaire. Ses proches ont expliqué qu'il avait ressenti des malaises similaires les jours précédents, mais qu'ils s'étaient toujours estompés sans qu'il ait recours à des soins.
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