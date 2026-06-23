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Ex-membres de l'EI
Le DFAE a bien visité les trois Suisses emprisonnés en Irak

Le DFAE a visité trois Suisses détenus en Irak pour leur passé au sein de l'EI. Un Romand, arrêté en Syrie en 2019, risque la peine de mort et demande son rapatriement.
Publié: il y a 32 minutes
Le DFAE a visité trois Suisses détenus en Irak pour leur passé au sein de l'EI. (Image d'illustration)
Photo: AP
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a rendu visite aux trois Suisses anciens membres de l'EI actuellement détenus dans une prison en Irak. Il ne souhaite pas donner plus d'informations, un processus juridique étant actuellement en cours.

«La division consulaire suisse à Amman (Jordanie) a rendu visite aux trois détenus il y a une dizaine de jours», a indiqué Yvonne Rohner, cheffe de la protection et de l'aide d'urgence au sein de la Direction consulaire du DFAE, mardi lors d'une conférence de presse. Elle n'a pas souhaité donner davantage de détails.

Trois anciens combattants suisses de l'Etat islamique avaient été transférés dans une prison irakienne en début d'année. La Suisse ne rapatrie en principe pas les citoyens motivés par le terrorisme.

Demande de rapatriement

Mais le Tribunal fédéral a décidé que le DFAE devait réexaminer la demande de rapatriement de l'un d'entre eux. La Direction consulaire avait rejeté en septembre dernier une demande de rapatriement de ce Romand, qui s'était rendu en Syrie en 2015 et a été arrêté en 2019 par les Forces démocratiques syriennes (FDS).

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Le Tribunal fédéral a chargé le DFAE de vérifier dans quelles conditions le détenu se trouve. L'homme doit être jugé en Irak, où il risque la peine de mort, selon la loi antiterroriste du pays.

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