Bola Tinubu, président du Nigeria, déclare avoir neutralisé 13'000 jihadistes. Depuis 2023, près de 125'000 jihadistes auraient accepté de poser les armes, grâce à l'opération «Safe Corridor»

Le président nigérian annonce la neutralisation de 13'000 jihadistes en un an

Le président nigérian annonce la neutralisation de 13'000 jihadistes en un an

AFP Agence France-Presse

Le Nigeria a tué plus de 13'000 «terroristes» au cours de l'année écoulée, a déclaré vendredi le président Bola Tinubu, assurant que le nombre de victimes de l'insurrection jihadiste dans le pays avait diminué de 81% depuis son arrivée au pouvoir en 2023.

«Plus de 13'000 terroristes ont été neutralisés sur l'année écoulée», a affirmé Bola Tinubu, sans préciser s'il parlait de l'année 2025 ou des 12 derniers mois. Il a également indiqué que plus de «124'000 combattants et personnes à charge ont déposé les armes depuis 2023 grâce à l'opération Safe Corridor» mise en place par les autorités pour donner une porte de sortie aux jihadistes.