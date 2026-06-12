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Lutte contre le terrorisme
Le président nigérian annonce la neutralisation de 13'000 jihadistes en un an

Bola Tinubu, président du Nigeria, déclare avoir neutralisé 13'000 jihadistes. Depuis 2023, près de 125'000 jihadistes auraient accepté de poser les armes, grâce à l'opération «Safe Corridor»
Publié: il y a 53 minutes
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AFP Agence France-Presse

Le Nigeria a tué plus de 13'000 «terroristes» au cours de l'année écoulée, a déclaré vendredi le président Bola Tinubu, assurant que le nombre de victimes de l'insurrection jihadiste dans le pays avait diminué de 81% depuis son arrivée au pouvoir en 2023.

«Plus de 13'000 terroristes ont été neutralisés sur l'année écoulée», a affirmé Bola Tinubu, sans préciser s'il parlait de l'année 2025 ou des 12 derniers mois. Il a également indiqué que plus de «124'000 combattants et personnes à charge ont déposé les armes depuis 2023 grâce à l'opération Safe Corridor» mise en place par les autorités pour donner une porte de sortie aux jihadistes.

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