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Une série de frappes aériennes
L’Afghanistan revendique des frappes contre des bases jihadistes au Pakistan, Islamabad conteste

Les autorités afghanes ont affirmé vendredi avoir frappé des bases de l'organisation jihadiste Etat islamique (EI) au Pakistan voisin, Islamabad démentant l'existence de telles infrastructures sur le territoire sous son contrôle.
Publié: il y a 54 minutes
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Le ministère de la Défense à Kaboul n'a pas spécifié la nature des «frappes aériennes» revendiquées vendredi.
Photo: AFP

«Les forces aériennes du ministère afghan de la Défense ont mené une série de frappes aériennes contre des repaires de l'EI dans les provinces du Balouchistan et de Khyber Pakhtunkhwa au Pakistan», a déclaré le ministère dans un communiqué.

Ces bases ont été utilisées pour «planifier et lancer des attaques mortelles» contre l'Afghanistan, précise-t-il.

Le Pakistan a indiqué avoir intercepté vendredi «un drone rudimentaire du régime taliban» et formellement démenti l'existence de bases arrières jihadistes sur le territoire qu'il contrôle.

«Les camps terroristes, notamment ceux de Daech et de plus d'une vingtaine d'autres organisations terroristes, sont de fait implantés, gérés et soutenus dans des territoires contrôlés par le régime des talibans afghans», a affirmé le ministère pakistanais de l'Information.

Accusations mutuelles

Les deux pays s'accusent régulièrement d'abriter des groupes jihadistes menant des attaques chez le voisin.

En octobre, le Pakistan avait dans ce contexte bombardé Kaboul. Et de violents affrontements avaient eu lieu à la frontière entre les deux pays. Islamanbad a depuis mené plusieurs autres frappes mortelles, disant cibler des combattants jihadistes.

Le Pakistan accuse l'Afghanistan d'accueillir des combattants du mouvement des talibans pakistanais (TTP) qui ont revendiqué des attaques meurtrières au Pakistan, ce que les autorités afghanes démentent.

Au moins 372 civils afghans avaient été tués dans ces violences entre le 1er janvier et le 31 mars, selon un rapport de l'ONU publié mi-mai.

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Par ailleurs, la branche locale de l'EI, l'EI-K, ennemie jurée des autorités talibanes, a revendiqué plusieurs attentats au Pakistan, dont celui qui avait fait 183 morts devant l'aéroport de Kaboul en 2021.

Des relations qui se sont envenimées

En mars, Islamabad avait déjà fait état d'une attaque de drone «rudimentaire» afghan, qui avait selon le Pakistan blessé plusieurs civils sur son territoire.

L'Afghanistan ne dispose pas de véritables forces aériennes, selon les experts. Contacté par l'AFP, le ministère de la Défense à Kaboul n'a pas spécifié la nature des «frappes aériennes» revendiquées vendredi.

Les relations entre les deux pays se sont envenimées depuis que les autorités talibanes ont pris le pouvoir pour la deuxième fois, en 2021.

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