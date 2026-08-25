Au menu de ce 25 août: un oubli fiscal de 378'000 francs devant la justice, une alliance veut faire barrage à la neutralité, un squelette identifié à Zurich, Vaud débat du nouveau logiciel du CHUV et, enfin, les Vert-e-s veulent tirer les leçons de l'été caniculaire.

Une veuve «oublie» de déclarer la revente de sa société, le fisc lui extirpe 400'000 francs

Une veuve «oublie» de déclarer la revente de sa société, le fisc lui extirpe 400'000 francs

Pour bien commencer votre journée amis lecteurs, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose de découvrir les actualités suisses à ne pas manquer en ce mardi 25 août. Bonne lecture!

1 Une erreur fiscale lui coûte 378'000 francs

Une erreur dans sa déclaration fiscale va coûter 378'000 francs à une Valaisanne de 78 ans. Veuve depuis 2019, elle avait reçu l'année suivante un dividende de plus d'un million de francs lors de la liquidation de la société immobilière familiale, rapporte le «Walliser Bote». Les 35% prélevés au titre de l'impôt anticipé auraient pu lui être remboursés, mais elle n'a pas déclaré le revenu, le compte bancaire ayant reçu l'argent ni ses actions dans la société. Le fisc a découvert le versement et refusé le remboursement. La justice a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un simple oubli et a confirmé cette décision le 20 juillet 2026. La contribuable devra aussi payer 9000 francs de frais judiciaires.

2 Une alliance se mobilise contre l'initiative sur la neutralité

Une alliance de la société civile se lance mardi dans la campagne contre l'initiative sur la neutralité, soumise au vote le 27 septembre. Des représentants issus des milieux scientifiques, diplomatiques et des ONG estiment que la Suisse ne doit pas renoncer à ses moyens d'action en faveur des droits humains, de la sécurité et de la coopération internationale.

3 Un homme mort après la Street Parade retrouvé deux ans plus tard

Un squelette découvert en 2024 dans le quartier de la Langstrasse à Zurich a été identifié comme étant celui d’un Italien de 48 ans, rapporte le «Tages Anzeiger». L’homme a assisté à la Street Parade durant l’été 2022 et est décédé au cours du même week-end. Les circonstances de son décès n’ont pas pu être élucidées malgré deux ans d’enquête. Selon l’expertise médico-légale, un accident, une mort naturelle ou l’intervention d’un tiers pourraient être à l’origine du décès. Aucune de ces hypothèses n’a pu être confirmée. On ignore également comment les restes humains se sont retrouvés dans un conduit d’aération.

4 Le Grand Conseil vaudois se penche sur le coûteux projet du CHUV

C'est l'un des grands dossiers qui attend le Grand Conseil vaudois en cette fin août: les députés vont débattre, dès mardi, du remplacement du dossier patient informatisé (DPI) du CHUV et de onze établissements de la Fédération des hôpitaux vaudois informatique (FHVI). Le choix du logiciel de la société américaine Epic et son financement – plus de 200 millions de francs – sont contestés.

5 Les Vert-e-s mettent Albert Rösti sous pression

Les Vert-e-s suisses veulent tirer les leçons de l’été caniculaire. La présidente Lisa Mazzone (GE), la cheffe du groupe parlementaire Greta Gysin (TI) et la conseillère nationale Marionna Schlatter (ZH) présentent mardi matin à Berne des mesures qu’elles jugent nécessaires face aux fortes chaleurs et à la sécheresse. Le parti critique aussi le Conseil fédéral, et en particulier le ministre de l’Environnement Albert Rösti, qu’il accuse de ne pas suffisamment agir face au réchauffement climatique.