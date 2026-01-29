En raison du départ de la dynastie Swatch, une commune suisse doit augmenter ses impôts. Mais ce n'est pas un cas isolé: il existe d'autres lieux qui dépendent fortement des super-riches. Tour d'horizon.

Les supers-riches font la pluie et le beau temps dans les finances de leur commune

Céline Zahno

Les grosses fortunes, comme la famille Hayek, font la pluie et le beau temps dans les finances de plusieurs communes suisses. Meisterschwanden, le paradis fiscal argovien, est menacé par un trou dans sa caisse. La raison en est, entre autres, le départ de la dynastie Swatch Hayek il y a quelques années. Le CEO de Swatch, Nick Hayek, habite aujourd’hui à Zoug, sa sœur Nayla Hayek à Hergiswil (NW).

La commune veut maintenant réagir et augmenter le taux d’imposition de 60 à 70%. Mais la résistance s’organise: un comité issu des milieux de l'Union démocratique du centre (UDC) a lancé avec succès un référendum. Le 8 mars, les citoyens décideront si le taux d’imposition historiquement bas sera effectivement relevé.

Meisterschwanden n’est pas un cas isolé. En Suisse, plusieurs communes voient leurs finances dépendre fortement de quelques personnes ou familles très fortunées. Lorsqu’un gros contribuable s’en va, les budgets peuvent être sérieusement ébranlés.

Crésuz (FR)

La commune fribourgeoise de Crésuz compte près de 500 habitants. Parmi eux figure l’ancien patron de Nestlé, Paul Bulcke. Selon le journal «Bilanz», il s’est présenté aux habitants il y a quelques années, avant de faire construire une maison.

Comme l’ont rapporté la «Freiburger Nachrichten», Paul Bulcke a été l’une des raisons du bond observé dans la statistique fiscale de 2017. Cette année-là, chaque habitant a payé en moyenne 18’638 francs d’impôts à Fribourg, soit plus de 10’000 francs de plus que l’année précédente. En parallèle, plusieurs résidences secondaires ont été transformées en résidences principales, ce qui a également tiré la moyenne vers le haut.

Lüterkofen-Ichertswil (SO)

Lors de l’assemblée communale de décembre 2004, l’optimisme régnait à Lüterkofen-Ichertswil. Les citoyens ont décidé d’abaisser le taux d’imposition de 115% à 85% de «l'impôt simple» basé sur le barème cantonal. Un joli cadeau rendu possible grace à une manne financière inespérée arrivée au village sous la forme d’un entrepreneur richissime: Hugo Mathys.

Le patron de l’entreprise de technique médicale du même nom avait alors acquis une villa à Lüterkofen. Quelques années plus tard, le paradis fiscal a toutefois dû relever à nouveau les impôts. Un nouveau financement des soins a contraint la commune à ce revirement.

Warth-Weiningen (TG)

La commune de Warth-Weiningen fait rarement les gros titres à part pour deux éléments, écrivait récemment la «Thurgauer Zeitung». D’abord pour un hôtel, ensuite pour le patron de Stadler, Peter Spuhler, qui offre à ses concitoyens le taux d’imposition communal le plus bas de tout le canton.

Rüschlikon (ZH)

La commune zurichoise de Rüschlikon était déjà bien placée, mais en 2024, elle s’est hissée au sommet. Désormais, Rüschlikon est officiellement la commune la plus imposée du canton de Zurich, apparemment à cause d’une seule personne. Comme le rapporte le «Tages-Anzeiger», la capacité fiscale moyenne de la commune lacustre a bondi de près de 40% en 2024, pour atteindre 19’724 francs par habitant.

L’identité de la personne à l’origine de cette manne financière n’est pas dévoilée. Des rumeurs ont toutefois désigné l’ex-chef de Glencore, Ivan Glasenberg, qui réside à Rüschlikon. Il aurait encaissé quelque 500 millions de francs de dividendes en 2023.

Le Suisse, né en Afrique du Sud, est un personnage haut en couleur. En tant que CEO, il a largement contribué à l’essor du groupe de matières premières Glencore. Lors de l’introduction en bourse du géant en mai 2011, Ivan Glasenberg est devenu milliardaire du jour au lendemain et a reçu une facture fiscale de 360 millions de francs.

Hergiswil (NW)

Outre les communes qui profitent de contribuables isolés, il existe aussi des localités comme Hergiswil, dans le canton de Nidwald. En 2021, pas moins de 59 multimillionnaires y vivaient, pour une population totale d’environ 6000 habitants. A titre de comparaison, l’ensemble du canton de Nidwald comptait cette année-là 100 personnes disposant d’une fortune supérieure à 50 millions de francs.

Parmi les résidents connus figurent notamment l’entrepreneur et milliardaire Michael Pieper, des membres des familles du groupe d’ascenseurs Schindler et Bonnard, ainsi que le CEO de Lalique, Silvio Denz. Des communes comme Freienbach, Schindellegi, Meggen ou Wollerau sont également réputées pour leur concentration de grandes fortunes.