Rüschlikon est désormais la commune la plus imposée du canton de Zurich. Ce serait la faute d'une seule personne. Les spéculations vont bon train: un milliardaire serait-il à l'origine de cette montée des prix?

Les impôts de cette commune zurichoise bondissent à cause d'un seul habitant

1/5 Rüschlikon, sur la rive gauche zurichoise, a vu sa capacité financière augmenter. Photo: Pius Koller

Sven Altermatt

Le statut d'une localité située sur la Pfnüselküste, sur la rive gauche du lac de Zurich, a changé du jour au lendemain. Rüschlikon est soudainement devenu la commune la plus lourdement imposée du canton. Et ce serait à cause... d'une seule personne. Comme le rapporte le «Tages-Anzeiger», la capacité fiscale moyenne de la commune a bondi de près de 40% en 2024 pour atteindre 19'724 francs par habitant. Un montant nettement supérieur à ce qui se passe dans les célèbres communes de la Côte-d'Or – Küsnacht, Erlenbach ou Zollikon – de l'autre côté du lac.

La commune ne veut pas en dire trop. Elle précise uniquement qu'il y a eu un «effet unique non attendu» pour les impôts sur le revenu des personnes physiques. «A Rüschlikon, il y a de nombreuses personnes aux revenus et aux patrimoines variés», a simplement déclaré le président de la commune, Fabian Müller, du Parti libéral-radical (PLR).

Ivan Glasenberg derrière cette flambée?

L’origine de ce soudain afflux d’argent reste mystérieuse. Mais sur la Pfnüselküste, les spéculations vont bon train. Tous les regards se tournent vers Ivan Glasenberg, l’ancien PDG de Glencore, qui aurait récemment posé ses valises dans la commune. Ce Suisse né en Afrique du Sud est un personnage haut en couleur.

La commune aurait déjà bénéficié de plusieurs avantages liés à sa présence. En 2023, Ivan Glasenberg a touché un dividende colossal d’environ 500 millions de francs. Pour l’heure, rien ne confirme toutefois qu’il soit à l’origine de l’augmentation soudaine des recettes fiscales. Mais les indices s’accumulent… Le «Tages-Anzeiger» révèle un détail intéressant: la paroisse catholique de Thalwil-Rüschlikon a profité d'un excédent XXL, engrangeant 7,5 millions de francs de recettes, soit près du double de son budget annuel d’environ 4 millions. Une somme due à une hausse spectaculaire des impôts paroissiaux. A noter toutefois que le milliardaire vient d'une famille juive. «Il reste donc une part de mystère», résume le journal.

Sur les 39 millions de francs d’excédent budgétaire enregistrés par Rüschlikon, 90% seront reversés à la péréquation financière cantonale. La commune pourra néanmoins conserver près de 4 millions de francs. Un montant appréciable, mais encore insuffisant pour envisager une baisse d'impôts, selon le président de la commune.

Pendant ce temps, la Pfnüselküste – longtemps perçue comme la modeste rivale ombragée de la Goldküste – prend sa revanche. Selon une analyse de Blick, les biens immobiliers les plus chers ne se trouvent plus forcément sur la rive droite du lac, mais bel et bien sur la rive gauche. «La Pfnüselküste n’a jamais été aussi convoitée», confirme un agent immobilier.

Une manne financière inattendue

Régulièrement, des millions tombent de manière inattendue dans les caisses de certaines communes suisses, et pas uniquement dans les localités huppées du lac de Zurich. Bien souvent, ce sont des communes connues pour leur faible taux d’imposition qui attirent ainsi de généreuses rentrées fiscales.

Dernier exemple en date: Feldbrunnen-St. Niklaus, dans le canton de Soleure. Cette commune avec un taux d'imposition avantageux aurait accueilli un nouveau résident pour le moins chanceux: un gagnant de 68,8 millions de francs à l’EuroMillions. Peu après son gain, l’homme aurait déménagé à Feldbrunnen, laissant son ancienne commune bredouille. Là aussi, les autorités invoquent le secret fiscal. Mais les chiffres parlent d’eux-mêmes: la commune a annoncé un excédent de recettes de 5,8 millions de francs, principalement grâce à une forte hausse des impôts sur les personnes physiques.