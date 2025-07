Deux villes suisses figurent dans le top 5 mondial des villes les plus agréables, selon «The Economist». Et la Romandie est à l'honneur dans ce classement 2025.

La Suisse brille dans le classement des villes les plus agréables

Deux villes suisses figurent dans le top 5 mondial des villes les plus agréables, selon «The Economist». Photo: keystone-sda.ch

Solène Monney Journaliste Blick

Et si vous viviez déjà dans l’une des meilleures villes du monde sans le savoir? Que vous soyez Romand ou Alémanique, vous avez peut-être la chance de faire partie des heureux élus. Chaque année, The Economist Intelligence Unit passe 173 métropoles au crible pour établir son classement mondial de la qualité de vie. Et les critères sont stricts: stabilité, santé, culture, éducation, infrastructures… tout est analysé dans les moindres détails.

Grande nouveauté cette année, après trois ans de règne sans partage, Vienne cède sa couronne à Copenhague. La ville autrichienne n'est pas seule sur la deuxième marche du podium... Zurich trône fièrement à ses côtés. Mais la Suisse n’en reste pas là: Genève brille, elle aussi, et décroche la 5e place, juste derrière Melbourne.

La BBC et un Américain résidant dans la Cité de Calvin semblent être d'accord et ne tarissent pas d'éloge, dans un article sur ce classement, publié lundi 14 juillet. De quoi émouvoir les Genevois... et hérisser le poil du reste de la Romandie.

Genève encensée

La chaîne britannique vante une ville propre, sûre, bien organisée, dotée de transports efficaces et d’un accès rapide à la nature. Le tout résumé par cette phrase d’un Américain installé sur place depuis plusieurs années: «Genève est une ville bien gérée dans un pays bien géré.»

Top 10 des villes les plus agréables au monde 1. Copenhague (Danemark) 2. Vienne (Autriche) – égalité 2. Zurich (Suisse) – égalité 4. Melbourne (Australie) 5. Genève (Suisse) 6. Sydney (Australie) 7. Osaka (Japon) – égalité 7. Auckland (Nouvelle-Zélande) – égalité 9. Adelaïde (Australie) 10. Vancouver (Canada)

James F. Royal, l’auteur de cette déclaration, ne s’arrête pas là: «On y retrouve les avantages d’une grande ville – musique, arts, affaires – dans un cadre beaucoup plus serein, ce qui permet de bénéficier des nombreux avantages de la vie urbaine sans les inconvénients habituels.»

Une ville ouverte sur le monde

Vous en voulez encore? L'Américain souligne également la richesse du multiculturalisme genevois. «Les habitants bénéficient de cette diversité, notamment d'une grande variété de cuisines et de personnes aux parcours variés.» Et côté paysages, la BBC évoque «la beauté naturelle de la ville»: le lac, les Alpes, les rives propices aux pique-niques ou aux apéros d’été, sans oublier l’ambiance chaleureuse du marché de Noël en hiver.

Alors, conquis par Genève? Cette fois, ce ne sont pas ses habitants qui le disent, mais des observateurs étrangers. Et c’est peut-être encore plus convaincant. Mais avant que les chevilles des Genevois ne gonflent trop, précisons que seules deux villes suisses figuraient dans le classement… et que Zurich, elle, monte carrément sur le podium.