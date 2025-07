Au menu de ce vendredi 4 juillet: Genève pas aussi verte, l'opacité entre les caisses de pensions et les énergies fossiles, les malades d'Alzheimer oubliés par la Suisse, la 13e rente AVS et pour finir un peu de culture avec le Montreux Jazz.

Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un tour d'horizon des actus suisses de ce vendredi 4 juillet.

1 Genève étouffe sous le béton

Selon une évaluation de Tamedia, les villes de Riehen (BS), Wädenswil (ZH) et Köniz (BE) mènent le bal en matière de proportion d'espaces verts dans les zones à bâtir. Les localités genevoises de Meyrin, Carouge et de la ville de Genève sont en queue de peloton, peut-on lire dans les titres alémaniques de Tamedia. L’arrière-plan de cette analyse repose sur le fait que les espaces verts rafraîchissent l’air et offrent de l’ombre lors des fortes chaleurs estivales. Pour cette étude, la rédaction alémanique de Tamedia a élaboré une carte des espaces verts à partir de 375 images satellites prises entre 2022 et 2024. L’analyse s'est concentrée sur les localités de plus de 20'000 habitants. Par ailleurs, l’évaluation a montré que le mois de septembre est le plus vert de l’année en Suisse.

2 Les milliards des retraites nourrissent les énergies fossiles

Alors que le dérèglement climatique s’intensifie, les caisses de pension suisses, qui gèrent plus de 1100 milliards de francs, continuent d’investir massivement dans les énergies fossiles, pointe «Le Courrier». Malgré les engagements climatiques de la Suisse, «seul 1% des capitaux de prévoyance est placé dans des activités économiques ayant un impact positif sur la société, l’environnement et le climat», juge Sandro Leuenberger de l'Alliance climatique. Une opacité généralisée, des pratiques financières conventionnelles et un manque de cadre légal contraignant freinent toute transition. Pour les experts interrogés, seule une réforme structurelle et une pression juridique permettront d’aligner les caisses de pension avec les objectifs climatiques.

3 La Suisse bloque les malades d'Alzheimer

Les patients suisses atteints d’Alzheimer n’ont, contrairement à leurs homologues d'autres pays, toujours pas accès à un nouveau médicament, selon CH Media. La demande d’autorisation pour le Lecanemab est en attente auprès de Swissmedic depuis mi-2023. Interrogée par le groupe alémanique, Swissmedic indique qu’aucune date concernant une décision ne peut encore être communiquée. L’autorité précise qu’elle travaille de manière indépendante, sans influence de la politique, de l’industrie pharmaceutique ou d’autres groupes d’intérêts. Face à cette situation, les personnes concernées pourraient chercher à accéder à la thérapie à l’étranger. Alzheimer Suisse met en garde contre cette pratique: sans un suivi médical strict, des effets secondaires pourraient passer inaperçus.

4 La 13e rente AVS avance, le financement reste flou

La Commission sociale du Conseil national aurait accepté d’entrer en matière sur le projet de financement de la 13e rente AVS. La décision a été prise à une courte majorité de 13 voix contre 12, selon Blick. La solution de financement concrète n’a pas encore été arrêtée: la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) ne décidera qu'en août si une solution de financement s'impose, et le cas échéant, de laquelle il s'agit. Par ailleurs, concernant les dossiers de la rente de veuve et d’une éventuelle hausse des rentes pour les couples mariés, la commission n’a pas encore pris de décision définitive, selon le quotidien zurichois.

5 Le Jazz ouvre ses portes

La 59e édition du Montreux Jazz Festival démarre vendredi soir. Parmi les grandes stars attendues sur la Scène du lac et au Casino jusqu'au 19 juillet, Neil Young, Carlos Santana, Diana Ross, Lionel Richie, Pulp, Alanis Morissette, Black Keys ou encore Chaka Khan pour l'ouverture et un hommage à son ami Quincy Jones. Plus de 60 concerts «in» sont prévus. Le programme «off» accueillera, lui, plus de 600 concerts, DJ sets et activités diverses, sur treize scènes dont la Lake House.