DE
FR

Le National remballe le Centre
Pas de retour en arrière à l'imposition commune des époux

Le Conseil des Etats rejette de justesse l'initiative du Centre pour réinstaurer l'imposition commune des époux. Adoptée en mars 2023, l'imposition individuelle reste en vigueur malgré la contestation.
Publié: il y a 44 minutes
Après les députés, les élus ont balayé jeudi le texte qui voulait sauver le mariage.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Pas question de réinstaurer l'imposition commune des époux. Après le National, le Conseil des Etats a rejeté de justesse jeudi, par 24 voix contre 21, l'initiative du Centre qui combat l'imposition individuelle acceptée dans les urnes le 8 mars. La population avait plébiscité l'imposition individuelle avec 54,2% des voix, mettant ainsi fin à une inégalité de traitement reconnu depuis 1984. Mais le Centre estime que ce système à deux déclarations péjore les foyers à un revenu.

Il a donc décidé de maintenir son initiative «Pour en finir avec la discrimination du mariage!». Le texte, qui concerne uniquement l'impôt fédéral direct, prévoit d'ancrer l'imposition commune dans la Constitution. Les inégalités qui en découlent seraient toutefois gommées.

Le Centre propose par exemple un calcul alternatif de l'impôt. Ce dernier permettrait de comparer deux modèles, celui de l'imposition commune et celui applicable aux personnes non mariées. Le fisc retiendrait le calcul le plus avantageux pour chaque couple. Le texte laisse toutefois trois ans au Parlement pour se décider sur la mise en oeuvre concrète. Le Conseil fédéral devrait appliquer le calcul alternatif si aucune solution n'a été trouvée dans ce délai.

Respecter le choix populaire

Le Conseil des Etats juge une telle mesure contre-productive. Elle engendrerait une grande bureaucratie et coûterait très cher. Beaucoup plus cher que ce que coûte l'imposition individuelle, a déclaré Andrea Caroni (PLR/AR) pour la commission.

A lire aussi
Imposition individuelle: tout ce qui va changer pour votre déclaration
Notre guide pratique
Voici ce que l'imposition individuelle va changer pour votre déclaration
Pourquoi l'imposition individuelle a convaincu les Suisses
Mariage dépénalisé
Pourquoi l'imposition individuelle a convaincu les Suisses

Et surtout, elle entre en opposition directe avec l'imposition individuelle choisie par la population. La décision du peuple doit être respectée, ont martelé de nombreux sénateurs à gauche et des rangs libéraux. Le Conseil fédéral est aussi opposé. La population aura le dernier mot sur l'initiative du Centre. Le vote aura lieu fin novembre au plus tôt.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus