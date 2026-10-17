A Bulle, l'UDC a rassemblé 420 délégués pour dénoncer un rapprochement avec l'UE et défendre l'autodétermination suisse. Marcel Dettling a critiqué l'immigration incontrôlée et le chaos de l’asile, sources d'inquiétude selon lui.

L'UDC veut «mettre un terme à la destruction de la Suisse»

L'UDC veut «mettre un terme à la destruction de la Suisse»

ATS Agence télégraphique suisse

L'UDC s'en est pris samedi à la gauche et «aux vendus qui s'attaquent à l'autodétermination de la Suisse et qui poussent à un rapprochement avec l'UE». Environ 420 délégués sont réunis à Bulle (FR) à l'occasion de l'assemblée du parti.

«Depuis les dernières élections fédérales de 2023, l’UDC a nettement progressé dans les cantons parce que les Suissesses et les Suisses sont inquiets (...) de l’immigration incontrôlée, du chaos de l’asile et pour l'avenir du pays», a déclaré Marcel Dettling, président du parti.

Une Suisse unique

Le conseiller national (SZ) s'en est pris aux bilatérales III avec l'Union européenne (UE). Il a critiqué les parlementaires fédéraux «qui veulent empêcher une votation populaire (...) avec l'aide empressée des marionnettes de Bruxelles que sont les conseillers fédéraux Cassis et Jans».

Le conseiller fédéral Albert Rösti a expliqué qu'il faut se battre pour cette Suisse unique, sa démocratie directe et ses institutions, dont la constitution du Conseil fédéral. «Cela permet une stabilité», a-t-il ajouté.