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La psychologie dans l'assiette
Grâce à ces astuces, les buffets d'hôtel incitent les clients à manger moins

Le concept «à volonté» promet un festin sans limites. Pourtant, la présentation des buffets influence nos choix et nous pousse souvent à manger moins que prévu. Petites assiettes ou disposition des aliments: ces stratégies cachent une véritable science du comportement.
Publié: il y a 18 minutes
Quelques boulettes de viande et des spaghettis suffisent à remplir l'assiette. Le saumon, lui, arrive souvent trop tard.
Photo: Getty Images
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Gunda Bossel

«A volonté» ne signifie pas forcément «autant que possible». Au buffet d'un restaurant ou dans un hôtel «tout compris», les clients arrivent souvent avec l'idée de se faire plaisir sans limite. Pourtant, dans les faits, ils consomment généralement moins qu'ils ne l'imaginaient. Ils ont aussi tendance, sans même s'en rendre compte, à privilégier certains plats moins coûteux au détriment d'aliments plus raffinés.

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Ce comportement ne dépend pas seulement de la sensation de satiété. La manière dont les aliments sont disposés et présentés joue un rôle déterminant dans les choix des clients et dans la quantité qu'ils se servent. Des mécanismes étudiés par la psychologie comportementale, que le secteur de la restauration utilise aujourd’hui de façon très ciblée.

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Pourquoi les petites assiettes sont-elles si efficaces?

Les petites assiettes sont un grand classique des buffets: elles donnent rapidement l'impression d'être bien remplies, alors qu'elles contiennent en réalité moins de nourriture. Le cerveau interprète cette portion comme plus généreuse, ce qui pousse de nombreux convives à se satisfaire de ce qu'ils ont déjà pris, même s'ils ont finalement moins mangé au total.

Si l'assiette est petite, on se sert automatiquement moins, sans pour autant avoir l'impression qu'il s'agit d'une petite portion.
Photo: Getty Images
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L'ordre fait la différence

La disposition d'un buffet répond rarement au hasard. Les aliments les moins coûteux et les plus rassasiants sont généralement placés en premier: pain, salades, riz, pâtes ou pommes de terre. Suivent souvent des plats comme la viande hachée ou le goulasch. Les produits plus onéreux, comme les fruits de mer, la viande ou le poisson, sont eux relégués au fond du buffet. Lorsque les convives les atteignent, leur assiette est souvent déjà largement garnie.

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Les boissons peuvent freiner l'appétit

Les boissons peuvent elles aussi influencer la quantité consommée. Les clients qui boivent beaucoup avant ou pendant le repas atteignent plus rapidement la sensation de satiété. C'est notamment pour cette raison que certains restaurants servent de grands verres ou les remplissent régulièrement. Les liquides prennent de la place dans l'estomac et peuvent ainsi diminuer l'appétit.

Les verres sont généralement grands au buffet. Ainsi, les clients boivent davantage, ce qui leur coupe l'appétit.
Photo: Getty Images
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Ce qui attire le regard se retrouve plus souvent dans l'assiette

Les clients se servent plus volontiers des plats qui attirent immédiatement leur regard et qui sont facilement accessibles. Les aliments populaires ou peu coûteux sont donc souvent placés aux endroits les plus visibles du buffet. A l'inverse, les mets plus discrets ou moins bien positionnés passent davantage inaperçus. Résultat: les convives remplissent souvent d'abord leur petite assiette avec des pâtes, des pommes de terre, des soupes simples ou du riz, des aliments qui calent rapidement.

A la fin du buffet, ça devient soudainement très chic. Malheureusement, à ce moment-là, l'assiette est généralement déjà pleine.
Photo: Getty Images

Tous les buffets ne suivent pas la même stratégie

Tous les hôtels et restaurants ne suivent évidemment pas les mêmes stratégies. Certains privilégient une offre très large, tandis que d'autres cherchent avant tout à limiter le gaspillage alimentaire ou à mieux contrôler leurs coûts.

Une chose ne fait toutefois guère de doute: la manière dont un buffet est conçu influence nos comportements alimentaires bien plus que nous ne l'imaginons. Comprendre ces mécanismes psychologiques permet de faire des choix plus réfléchis, aussi bien sur le contenu de son assiette que sur les quantités servies.

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