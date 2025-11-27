DE
Pertes d'un milliard de francs
Le secteur hospitalier suisse est sous perfusion, selon une étude

Le secteur hospitalier suisse fait face à des défis majeurs, selon une étude de PwC. La demande croissante, la pénurie de personnel et les tarifs inadéquats menacent la qualité des soins. Des pertes de 1,1 milliard de francs sont prévues d'ici 2045 sans réformes.
Publié: 10:47 heures
Le paysage hospitalier suisse n'est pas organisé de manière durable, que ce soit sur le plan financier ou opérationnel, selon une étude commandée par la faîtière des hôpitaux H+. Il est donc urgent d'agir à tous les niveaux, ajoute-t-elle.

Selon l'étude de PwC présentée jeudi par H+, la demande de prestations de santé augmente, la pénurie de personnel qualifié devient de plus en plus grave et les tarifs ne couvrent pas les coûts. Sans changements fondamentaux, des goulets d'étranglement dans l'approvisionnement, des temps d'attente plus longs et une moindre qualité menacent. Et les pertes des hôpitaux suisses pourraient atteindre 1,1 milliard de francs d'ici 2045.

Selon l'étude, une transformation est nécessaire mais aussi réalisable. Il existe pour cela trois leviers efficaces: il faut une meilleure coordination et collaboration entre les hôpitaux, ce qui permettrait aux différents acteurs de se profiler et d'éviter les doublons inutiles. De plus, il faut renforcer l'ambulatoire. Troisième levier, la numérisation.

