Mardi, un homme a été mortellement poignardé à Sulgen, en Thurgovie. La victime a aujourd'hui été identifiée, une enquête pour homicide volontaire est en cours.

L'homme mortellement poignardé à Sulgen (TG) a été identifié

L'homme mortellement poignardé à Sulgen (TG) a été identifié

ATS Agence télégraphique suisse

L'homme tué mardi à l'arme blanche par un sexagénaire à Sulgen (TG) est un Autrichien âgé de 70 ans. L'homicide était survenu lors d'une dispute entre les deux personnes dans un appartement.

La victime a été identifiée en collaboration avec l'institut médico-légal de St-Gall, indique la police thurgovienne vendredi. Les circonstances exactes du meurtre présumé font l'objet d'une enquête du Ministère public et de la police cantonale.

Procédure pénale ouverte

L'autorité d'enquête a ouvert une procédure pénale contre le suspect pour meurtre. Ce dernier avait alerté la police, mardi en début d'après-midi, qu'il venait de poignarder un homme. La police a pu arrêter l'homme âgé de 65 ans sur place sans qu'il n'oppose de résistance. La victime est décédée sur les lieux des suites de ses graves blessures.