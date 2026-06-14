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Une employée de l'Association suisse de la construction en bois aurait détourné 1,6 million de francs
«Cette affaire nous a tous surpris, déçus et indignés»

Un scandale financier secoue l'organisation professionnelle Holzbau Schweiz. Une ancienne employée est soupçonnée d'avoir détourné environ 1,6 million de francs destinés à la formation professionnelle entre 2022 et 2025. Le parquet de Zurich mène l'enquête.
Publié: il y a 55 minutes
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Une vaste affaire de fraude secoue l'association professionnelle Holzbau Schweiz. (Photo d'illustration)
Photo: Thomas Meier
Maria-Rahel Cano
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Maria-Rahel Cano et Nicolas Lurati

Le programme de formation professionnelle de l'Association suisse de la construction en bois présente un énorme trou dans ses finances. L'argent aurait apparemment été détourné directement au profit de l'employée Sarah H.*. Cette affaire est passée inaperçue pendant plus de trois ans.

«
Le cas de détournement de fonds découvert vers la fin de l’année nous a tous surpris, déçus et irrités.
Luca Pagnamenta, membre du comité directeur de Holzbau Schweiz
»

Holzbau Schweiz est l'organisation faîtière de la filière bois suisse et représente les intérêts d'environ 1000 entreprises et ateliers de charpenterie en Suisse alémanique et au Tessin. Elle s'engage notamment dans la formation professionnelle et continue. Pour ses membres, l'association propose également des services d'assistance juridique et technique.

Un préjudice de 1,6 million de francs

C'est une lettre explosive que Blick a pu consulter. Adressée aux membres de Holzbau Schweiz, le document révèle un «cas présumé de détournement de fonds grave». Les chiffres mentionnés par la direction donnent le tournis: «D’après les informations dont nous disposons actuellement, le préjudice total pour les années 2022 à 2025 s’élève à environ 1,6 million de francs suisses», écrivent les responsables.

L'arnaque est d'autant plus spectaculaire qu'elle est passée totalement inaperçue pendant plus de trois ans, avant d'être finalement découverte lors du bouclage des comptes de l'exercice 2025.

Un membre du comité directeur se dit «déçu et indigné»

Le service concerné a signalé l’incident aux autorités. Celles-ci ont ouvert une procédure pénale, comme indiqué dans la lettre adressée aux membres. Le communiqué poursuit: «Parallèlement à la procédure, les processus et mécanismes de contrôle existants ont été et sont en cours de révision et d’adaptation.» De plus, un cabinet d’audit externe et un cabinet d’avocats ont été mandatés pour examiner les documents comptables des dernières années.

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Au sommet de l'association, les réactions oscillent entre la stupeur et la colère. Dans le dernier rapport annuel, Luca Pagnamenta, membre du comité directeur, ne cache pas son amertume face aux soupçons qui pèsent sur l'ex-collaboratrice, qui a depuis quitté la structure: «Le cas de détournement de fonds découvert vers la fin de l’année nous a tous surpris, déçus et indignés.»

Surpris par l'ampleur du trou financier, le dirigeant se dit profondément blessé par l'abus de confiance de Sarah H. Cette dernière était censée veiller sur l'argent dédié à la formation des apprentis et des professionnels de la branche.

La société ne souhaite pas commenter l’incident

Contactée par Blick, l'organisation faîtière refuse pour l'instant de commenter les détails de l'affaire: «Nous ne souhaitons pas spéculer ni commenter des dossiers faisant l’objet d’enquêtes en cours», a-t-elle déclaré. En tant qu’ancien employeur, elle n'est «pas en mesure, pour des raisons liées à la protection des données et au droit à la vie privée, de fournir des informations sur des personnes en particulier». L’association a également souligné que l’organisme d’enquête est juridiquement indépendant.

A la demande de Blick, le ministère public du canton de Zurich confirme qu’une procédure est en cours. Suite à une plainte pénale, une enquête est menée contre Sarah H. pour suspicion de détournement de fonds. Pour des raisons liées au secret de l'instruction, les autorités judiciaires ne peuvent fournir aucun détail supplémentaire sur l'affaire, notamment sur la finalité exacte de l'utilisation des fonds.

La présomption d'innocence s'applique à l'ancienne employée Sarah H. jusqu'à une conclusion juridiquement contraignante de la procédure.

* Nom modifié

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