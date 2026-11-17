Un testament non signé a tout changé: les proches de Heinz P. espéraient hériter, mais près de 2 millions de francs reviennent à l’Armée du Salut. L’organisation invoque le droit et reconnaît un raté dans le débarras de sa chambre.

Devin Schürch

Daniel* est déçu. Après le décès d'un proche, cet habitant de Berne accuse l'Armée du Salut de se concentrer uniquement sur les formalités juridiques, et non sur la famille du défunt. «L'humanité est totalement absente de cette organisation», assène le quadragénaire.

Pour lui, Heinz P.* était comme un grand-père. Pendant plus de vingt ans, ce vieil homme a été le compagnon de sa grand-mère. «Nous étions comme une famille», souffle-t-il. Daniel aidait le senior à résoudre des problèmes techniques et ils buvaient régulièrement une bière ensemble. Avec l’âge, la mère de Daniel a pris le relais et s'est beaucoup occupée de Heinz.

Sa grand-mère est décédée en juillet 2024 et Heinz l'a suivie en avril 2025. Seulement voilà: cet homme très économe a laissé derrière lui environ 1,9 million de francs. C'est là que les problèmes ont commencé.

Une nouvelle dernière volonté

Dans un testament daté de mars 2022, Heinz a désigné l'Armée du Salut comme sa principale héritière. Outre cette organisation caritative chrétienne, il a légué 50'000 francs à quatre personnes de l'entourage de sa compagne décédée. Mais presque trois ans plus tard – le 25 février 2025 – Heinz a rédigé une nouvelle version manuscrite de son testament. Il y stipulait que ses biens reviendraient à la mère de Daniel, qui s'était occupée de lui jusqu'à la fin de sa vie.

Sauf que ce nouveau document n’a jamais été signé! Selon Daniel, Heinz avait pris rendez-vous chez un notaire pour le 24 avril 2025. Mais il a été hospitalisé avant cette date pour une septicémie et est décédé. «Il a modifié son testament», affirme Daniel. Mais d'après lui, l’Armée du Salut n’en aurait pas tenu compte. L'Armée du Salut contredit ses affirmations auprès de Blick. Le nouveau projet de testament n’aurait été ni signé ni nominatif. Par conséquent, le testament de 2022 fait foi. Ils ne pouvaient pas passer outre la volonté juridiquement valable du défunt.

Plusieurs offres sur la table

La famille de Daniel a proposé à l'Armée du Salut de partager l'héritage en parts égales, ce qui aurait tout de même rapporté à l'organisation près d'un million de francs. Selon Daniel, sa famille aurait même proposé de se contenter d'un tiers de la somme. Mais ces deux propositions ont été rejetées.

L’Armée du Salut ne fait aucun commentaire sur les offres de règlement individuelles. Elle souligne toutefois qu’elle était disposée à faire un geste envers les proches. En fin de compte, les parties sont parvenues à un accord lors de la procédure de conciliation. Les quatre bénéficiaires se sont répartis le montant total de 300'000 francs, soit 100'000 francs de plus que prévu initialement. Juridiquement, l’affaire est close.

Des souvenirs jetés

Mais ce qui peine particulièrement Daniel, c’est la manière dont les effets personnels de Heinz ont été traités. Après son décès, sa chambre en établissement médico-social (EMS) a été vidée sans que la famille de Daniel en soit informée au préalable. Ses photos et autres souvenirs ont disparu. En tant qu'héritier principal, l'Armée du Salut a pu décider du sort des objets se trouvant dans la chambre.

Dans un courrier, l’Armée du Salut indique que ces objets ont été soit vendus, soit jetés lors du débarras. «Ça fait très mal», déclare Daniel, car ces souvenirs étaient liés à un être cher. L’Armée du Salut reconnaît une erreur sur ce point. L'EMS aurait voulu réattribuer rapidement la chambre et lors de l’organisation du débarras, il a été omis de contacter les proches du résident. «Cela n’aurait pas dû se produire», écrit l’organisation. L’Armée du Salut regrette cet incident et a depuis ajusté ses procédures internes afin d’éviter qu’il ne se reproduise.

Et la charité chrétienne?

Daniel est troublé par la contradiction entre les valeurs de l'Armée du Salut et son propre vécu. Il regrette le manque de compassion, de charité et de respect. «C'est tout simplement inhumain qu'ils traitent cette affaire avec autant de froideur», dit-il.

L’Armée du Salut regrette que la famille ait vécu cette situation. Elle souligne qu’elle se doit de respecter les testaments valides et de gérer les fonds qui lui sont confiés de manière responsable. L’argent de la succession servira à financer ses actions sociales. Daniel le reconnaît également: «Je ne dis pas que c’est une mauvaise organisation.» Néanmoins, la déception quant à la manière dont ils ont été traités demeure, tout comme la perte des souvenirs, désormais irrécupérables.

* Noms modifiés