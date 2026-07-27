Guide: vacances à quatre pattes

Voyager avec son chien ne devrait jamais être un parcours du combattant. Des hôtels étoilés aux villages de vacances, nous avons déniché 25 hébergements dans toute la Suisse où votre meilleur ami est le bienvenu.

Olaya Gonzalez

1 Schweizerhof (LU)

Dans ce cinq-étoiles de Lucerne, les chiens sont toujours les bienvenus et peuvent même accompagner leur maître à la brasserie VICO. Afin d’offrir un séjour agréable à ses hôtes à quatre pattes, l’hôtel met à leur disposition un bol pour la nourriture et l’eau, une couverture douillette, une serviette dédiée, ainsi que des friandises bios artisanales de la boulangerie canine lucernoise Waupaw.

S’il ne dispose pas de jardin, le Schweizerhof bénéficie d’un emplacement idéal directement au bord du lac des Quatre-Cantons. La promenade du lac, située juste devant, offre un cadre magnifique pour les balades, à seulement quelques pas de la vieille ville. Sur demande, le concierge se fera un plaisir d’organiser un service de dog-sitting fiable.

2 Thessoni Classic (ZH)

Dans ce boutique-hôtel de quatre étoiles situé non loin de Zurich, «les chiens font tout naturellement partie de la famille», sont hébergés sans supplément et ont accès aux espaces communs ainsi qu’aux restaurants (à l’exception du feinWERK). Les hôtes à quatre pattes bénéficient d’un coussin moelleux, d’une gamelle ainsi que de friandises de bienvenue.

Le Katzensee, un espace naturel très apprécié des chiens (et pas seulement parce que cela signifie «le lac des chats») et de leurs maîtres, est situé à quelques minutes de l’hôtel. Un panier pique-nique peut être commandé afin de profiter pleinement de l’expérience.

3 L’Aigle (NE)

Les chiens sont accueillis chaleureusement dans ce petit trois-étoiles situé à Couvet qui met à leur disposition un panier, une gamelle ainsi que quelques friandises. Les loulous sont admis dans les parties communes ainsi qu’au restaurant, pour autant qu’ils soient «tenus sous contrôle et respectueux des autres clients».

La terrasse ombragée de l’Hôtel de l’Aigle, son joli jardin arborisé et sa situation au cœur du Val-de-Travers offrant un accès immédiat à de nombreux sentiers de promenade en font une destination rêvée pour les amoureux de la nature et leurs compagnons à quatre pattes.





4 Hôtel Cailler et Résidence Le Sapin (FR)

Avec son esprit chalet, son atmosphère conviviale, ses paysages bucoliques, sa cuisine gourmet et son centre wellness de 5000 m², ce resort est une destination ressourçante. L’Hôtel Cailler (quatre étoiles) et la Résidence Le Sapin attenante (trois étoiles) accueillent avec plaisir les chiens, sans supplément.

Des écuelles sont fournies sur demande. Et le meilleur ami de l’homme peut partager son repas puisqu’il est le bienvenu au restaurant gastronomique Quatre Saisons, au Bistro avec sa terrasse offrant une vue magnifique sur les Préalpes fribourgeoises et au tea-room Le Pâtissier. Seule restriction: pas de chocolat pour les loulous!

5 Serpiano (TI)

«Benvenuti!» Les chiens seront accueillis avec un grand sourire dans cet hôtel trois étoiles encerclé de nature, avec vue sur le lac de Lugano, situé à Serpiano, dans la zone du Monte San Giorgio, patrimoine mondial de l’Unesco. Tout l’établissement leur est accessible, à l’exception de la zone wellness.

Une petite boîte de friandises, un panier et deux écuelles attendront chaque client à quatre pattes dans sa chambre. A noter que 15 d’entre elles offrent un accès direct à un jardin, idéal pour le dernier pipi avant d’aller au dodo.

6 Carlton-Europe (BE)

Dans ce quatre-étoiles vintage d’Interlaken réservé aux adultes, les chiens et leurs propriétaires sont accueillis par Aris, le chien de l’hôtel, et chouchoutés. «Nous vous demandons la taille et le nom de votre chien et nous nous efforçons d’adapter au mieux la chambre à ses besoins», précise l’hôtelier. Un lit douillet, une serviette éponge, des gamelles et des biscuits l’y attendront.

L’établissement dispose d’un menu spécial pour gourmets à quatre pattes (biscuit à la saucisse de foie fait maison, platée de bœuf avec riz et légumes et même une glace carotte-ananas) et d’un petit parc canin, avec un coin douche pour pattounes sales. De plus, l’emplacement est idéal pour des promenades le long de l’Aar ou dans la verdoyante forêt environnante.





7 Lenkerhof (BE)

Le meilleur ami de l’homme se sentira comme chez lui dans ce cinq-étoiles situé dans le joli village de Lenk im Simmental. Une des chambres du 1er étage l’hébergera et il y trouvera un lit douillet, des écuelles ainsi qu’une serviette éponge spéciale. Si vous laissez Milou seul dans la chambre, n’oubliez pas d’accrocher sa plaque d’identité à la porte afin que personne n’entre.

Les restaurants Oh de Vie! et Spettacolo l’accueillent à l’heure des repas. Divers itinéraires de promenade adaptés sont proposés. Et s’il se salit en gambadant, vous pourrez le laver dans un espace spécialement conçu situé dans le parking souterrain, où vous trouverez du shampoing, des serviettes et un sèche-cheveux.

8 Salina Maris (VS)

Cet hôtel quatre étoiles situé à Mörel-Filet, au milieu des Alpes et aux portes du site du patrimoine mondial de l’Unescso Aletsch-Jungfrau, donne le ton en s’adressant directement aux chiens sur son site. «Chers hôtes poilus, nous nous réjouissons que toi et ton ami à deux pattes ayez choisi de venir chez nous. Nous te souhaitons un très heureux séjour! Nous mettons suffisamment de couvertures et de linges dans la chambre pour que tu puisses t’y blottir. Si besoin, nous mettons aussi des gamelles à ta disposition. Tu peux amener ton maître et ta maîtresse en laisse dans tout l’hôtel, sauf dans l’espace bien-être qui est réservé aux personnes. Tu peux également aller au restaurant.» Voilà un accueil qui a du chien, et sans supplément!

9 Whitepod (VS)

A vous les promenades idylliques dans la nature! Que vous séjourniez dans l’un des chalets (pouvant accueillir six à huit personnes) ou l’un des Pods des catégories Cozy, Family ou Deluxe, des hébergements en forme de dôme disposant d’une terrasse panoramique offrant une vue spectaculaire sur la vallée, les chiens sont les bienvenus (ils ne sont pas acceptés dans les Pods Suites).

Un panier, de petites friandises, une écuelle et des sacs à crottes sont fournis. Et Médor pourra bien évidemment vous accompagner au restaurant.

10 Gravas (GR)

«Nous attendons avec impatience de nombreux invités à deux et à quatre pattes», annonce le site de ce trois-étoiles situé à Vella, un village grison pittoresque situé sur une terrasse ensoleillée à 1250 mètres d’altitude. L’hôtel se plie en quatre pour les chiens, fournissant des gamelles, un drap en coton pour protéger le lit, une couverture douillette pour la nuit, une couverture en polaire pour aller au restaurant et des friandises de bienvenue.

Il y a un parc grillagé pour se dégourdir les pattes, une petite piscine dédiée pour les journées caniculaires et un réfrigérateur pour stocker la nourriture BARF ou fraîche. L’hôtel dispose même d’un espace nettoyage, avec une baignoire surélevée, des accessoires de toilettage, des produits de soin et des serviettes éponge pour les petits canaillous qui se seront roulés dans la boue.

11 Frutt Mountain Resort (OW)

Au cœur de la Suisse, à quelques kilomètres de Lucerne et à 1920 mètres d’altitude, ce resort quatre étoiles auquel on accède, en été, par une télécabine ou en voiture est un havre de paix. Votre chien sera le bienvenu dans votre chambre, où un lit, une couverture, une écuelle et des friandises seront préparés à son intention, et pourra vous accompagner au restaurant Titschli, spécialisé dans la cuisine alpine.

Prairies fleuries, lacs de montagne, sentiers de randonnée feront de parfaits buts de promenade et, si jamais votre toutou se salit, un espace douche dédié vous permettra de le laver.

12 Allegro (SZ)

A l’Hôtel Allegro (trois étoiles) et à l’Allegro Alpin Lodge (avec douches et toilettes partagées), les meilleurs amis de l’homme peuvent passer des vacances idylliques en compagnie de leurs maîtres. Ils sont les bienvenus au restaurant Allegrino comme au bar sur le toit. Gamelles, lit, couverture et linges de nettoyage sont fournis.

Les promenades dans la campagne environnante ne manquent pas et le Sihlsee, le plus grand lac artificiel de Suisse, se trouve à moins de 1 km. L’Allegro dispose également de deux emplacements de camping avec raccordement à l’électricité et accès à des installations sanitaires.

13 Village de vacances Les Cerneux (JU)

Envie d’une escapade avec vos amis à quatre pattes? Qu’il s’agisse de chiens ou de chevaux, tous sont les bienvenus dans ce lieu conçu pour la cohabitation, dans une région idéale pour l’équitation (avec plus de 350 kilomètres de sentiers balisés et des barrières adaptées) et la randonnée. Vous pouvez choisir un emplacement pour caravane, camping-car ou tente, mais aussi opter pour l’une des sept chambres d’hôtel ou l’un des six bungalows. Un espace de lavage est prévu pour les loulous, les chevaux et les vélos boueux.

14 Camping Melezza (TI)

A quelques kilomètres de la frontière italienne et du lac Majeur, ce lieu de villégiature permet d’alterner découverte de cette magnifique région et détente dans la nature. Outre les places dédiées aux caravanes, camping-cars et tentes, il propose des Pod-Houses (de ravissants mini-bungalows arrondis sans salle de bain) et des Mely-Houses, façon roulotte (avec toilette, lavabo, évier et frigo). Les chiens sont les bienvenus partout.

Pour en savoir plus sur les hébergements 1. Schweizerhof (LU) – Adresse: Schweizerhofquai, 6002 Lucerne. www.schweizerhof-luzern.ch 2. Thessoni Classic (ZH) – Adresse: Eichwatt 19, 8105 Zurich-Regensdorf. www.thessoniclassic.com 3. L’Aigle (NE) – Adresse: Grand-Rue 27, 2108 Couvet. www.hotel-aigle.ch 4. Hôtel Cailler et Résidence Le Sapin (FR) – Adresse: Gros-Plan 28, 1637 Charmey. www.hotel-cailler.ch 5. Serpiano (TI) – Adresse: Via Serpiano, 6867 Serpiano. serpiano.ch 6. Carlton-Europe (BE) – Adresse: Höheweg 92-94, 3800 Interlaken. www.carltoneurope.ch 7. Lenkerhof (BE) – Adresse: Badstrasse 20, 3775 Lenk im Simmental. www.lenkerhof.ch 8. Salina Maris (VS) – Adresse: Breiten 1, 3983 Mörel-Filet. https://salina.maris.ch/fr/ 9. Whitepod (VS) –Adresse: Les Giettes, Des Cerniers, 1871 Monthey. whitepod.com 10. Gravas (GR) – Adresse: Grava 240a, 7144 Vella. hotelgravas.ch 11. Frutt Mountain Resort (OW) – Adresse: Frutt 9, 6068 Kerns. www.fruttmountainresort.com 12. Allegro (SZ) – Adresse: Lincolnweg 23, 8840 Einsiedeln. www.hotel-allegro.ch 13. Village de vacances Les Cerneux (JU) – Adresse: 2345 Les Breuleux. www.lescerneux.ch/fr/ 14. Camping Melezza (TI) – Adresse: Via Arbigo 88, 6616 Losone. www.camping-melezza.com 1. Schweizerhof (LU) – Adresse: Schweizerhofquai, 6002 Lucerne. www.schweizerhof-luzern.ch 2. Thessoni Classic (ZH) – Adresse: Eichwatt 19, 8105 Zurich-Regensdorf. www.thessoniclassic.com 3. L’Aigle (NE) – Adresse: Grand-Rue 27, 2108 Couvet. www.hotel-aigle.ch 4. Hôtel Cailler et Résidence Le Sapin (FR) – Adresse: Gros-Plan 28, 1637 Charmey. www.hotel-cailler.ch 5. Serpiano (TI) – Adresse: Via Serpiano, 6867 Serpiano. serpiano.ch 6. Carlton-Europe (BE) – Adresse: Höheweg 92-94, 3800 Interlaken. www.carltoneurope.ch 7. Lenkerhof (BE) – Adresse: Badstrasse 20, 3775 Lenk im Simmental. www.lenkerhof.ch 8. Salina Maris (VS) – Adresse: Breiten 1, 3983 Mörel-Filet. https://salina.maris.ch/fr/ 9. Whitepod (VS) –Adresse: Les Giettes, Des Cerniers, 1871 Monthey. whitepod.com 10. Gravas (GR) – Adresse: Grava 240a, 7144 Vella. hotelgravas.ch 11. Frutt Mountain Resort (OW) – Adresse: Frutt 9, 6068 Kerns. www.fruttmountainresort.com 12. Allegro (SZ) – Adresse: Lincolnweg 23, 8840 Einsiedeln. www.hotel-allegro.ch 13. Village de vacances Les Cerneux (JU) – Adresse: 2345 Les Breuleux. www.lescerneux.ch/fr/ 14. Camping Melezza (TI) – Adresse: Via Arbigo 88, 6616 Losone. www.camping-melezza.com Plus

D’autres pistes pour des escapades avec toutou

NOMADY

Sur ce site, un moteur de recherche vous permet de trouver des emplacements pittoresques et des hébergements pour une «aventure en plein air chez des hôtes privés». Camping, caravaning, glamping ou cabanes, vous trouverez plus de 400 propositions en indiquant la Suisse comme destination et «Chiens bienvenus» dans les filtres. Par exemple une ravissante roulotte à Vully-les-Lacs (VD) avec vue sur le lac de Neuchâtel.

B&B

Avec le filtre «Animaux autorisés», vous trouverez près de 150 propositions de bed and breakfast en Suisse, avec ou sans supplément pour l’hébergement de votre loulou. Notamment une maison en bois, isolée avec de la paille et enduite de terre glaise, située dans le petit village de Villarepos (FR), entre Morat et Avenches. Ou une chambre dans une maison à colombages située à Hauptwil (TG), non loin d’un étang avec une petite plage, dans une région comptant de nombreux sentiers pédestres.

REKA

Dans certains lieux de villégiature Reka, les chiens sont les bienvenus (sur le moteur de recherche du site, taper «vacances avec son chien»). C’est notamment le cas au sein des villages de vacances de Lugano-Albonago (TI), de Montfaucon (JU) et de Sörenberg (LU) qui se trouve au cœur de la réserve de biosphère de l’Unesco de l’Entlebuch.

AIRBNB

Sur le site de la célèbre plateforme, dans la rubrique «Voyageurs», indiquez le nombre d’animaux domestiques avec lesquels vous voyagez pour trouver les logements où ils sont acceptés. Par exemple un studio dans Le P’tit Chalet situé à Crans-Montana (VS), un studio à Genève, à 15 min du lac Léman et du jet d’eau, un chalet au bord du lac de Joux (VD), les pieds dans l’eau, ou encore une jolie tiny house au bord d’un étang à Schinznach (AG).