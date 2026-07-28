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Les experts nuancent
Les signalements de nids de guêpes explosent en Suisse

Les signalements de nids de guêpes en Suisse ont quintuplé en cinq ans, selon La Mobilière. Pourtant, les experts tempèrent: ce chiffre reflète davantage un changement d’attitude qu’une réelle augmentation des populations.
Publié: 17:06 heures
La Mobilière constate une forte hausse des déclarations liées aux guêpes depuis cinq ans.
Photo: Getty Images/EyeEm
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ATS Agence télégraphique suisse

En Suisse, les signalements de nids de guêpes sont cinq fois plus nombreux qu'il y a cinq ans. C'est ce que montre la statistique des sinistres de l'assurance La Mobilière. Selon les experts, ceci ne signifie pas pour autant qu'il y a plus de guêpes en Suisse aujourd'hui.

«J'ai l'impression qu'il y a toujours autant de guêpes», indique à Keystone-ATS l'entomologiste Hannes Baur, du Museum d'histoire naturelle de Berne. Selon lui, il n'existe pas de suivi, en Suisse, des populations de guêpes germaniques et de guêpes communes, les deux espèces agressives connues pour s'inviter aux repas l'été.

Sur cette base, il est difficile de déterminer l'évolution du nombre de guêpes. «Il est cependant probable que l'attitude envers les insectes a changé et que les gens sont plus enclins, aujourd'hui, à appeler à l'aide pour se débarrasser d'un nid de guêpes», estime l'entomologiste bernois.

Prudence face aux chiffres

Selon des chiffres publiés mardi par La Mobilière, la fréquence de signalements liés à un nid de guêpes est passée de 0,27 cas pour 1000 habitations, en 2021, à 1,34 cas pour 1000 habitations l'année dernière sur une période couvrant les mois de juillet et d'août. Dans toute la Suisse, l'assurance a recensé, en 2025, 5800 nids.

La hausse des signalements a été particulièrement significative en Suisse romande et notamment dans le canton du Jura, où ceux-ci ont été multipliés par huit.

Selon les experts, ces chiffres ne sont pas vraiment représentatifs, car ils sont faussés par des événements non récurrents. La période passée en revue est par ailleurs trop courte. Année marquée par le Covid, 2021 ne peut pas servir de référence solide. Il s'agissait par ailleurs d'une année très humide, avec peu de guêpes.

La sécheresse peut affecter les guêpes

Les populations de guêpes varient fortement d'année en année. Si une reine fonde une colonie au printemps alors que le temps est humide, beaucoup de guêpes dépérissent. En revanche, si les conditions sont bonnes, alors on peut assister à une véritable prolifération des insectes.

Pour cette année, les conditions ne sont pas mauvaises, mais ne sont pas super non plus, relève M. Baur. La sécheresse peut éprouver les guêpes. «D'autres insectes, qui ont besoin de plus d'eau, ont évolué défavorablement, et ils représentent de la nourriture pour les guêpes».

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