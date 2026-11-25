Fritz Menzer, un ingénieur suisse passé par l’EPFL, a développé un jeu vidéo typiquement helvétique: GrüeziRun. Inspiré des clichés suisses, le jeu fait déjà sensation sur les réseaux et devrait être accessible au public d’ici la fin de l’année.

Il recrée les 26 cantons suisses dans un jeu vidéo où il faut dire bonjour aux randonneurs

Il recrée les 26 cantons suisses dans un jeu vidéo où il faut dire bonjour aux randonneurs

Camille Bertholet Team Lead Vidéo & Social Media Production

Des randonneurs qui râlent quand vous ne les saluez pas, des vaches au milieu des sentiers, des chalets qui renferment des bunkers, le tout sur fond de dent de Broc et de rails CFF: bienvenue dans GrüeziRun, le jeu vidéo imaginé par l’ingénieur suisse Fritz Menzer.

Inspiré de l'esthétique des jeux vidéo des années 2000, GrüeziRun proposera 26 niveaux, un pour chaque canton suisse. Le concept? Parcourir des paysages emblématiques du pays avec une mission aussi simple qu'absurde: saluer les randonneurs croisés sur son chemin.

Une parodie de la vie des Suisses

A l'origine, l'idée de Fritz Menzer était totalement différente: «Je travaillais sur un autre projet de jeu vidéo, plus ambitieux, et je me suis dit que je devrais me familiariser avec le marketing sur les réseaux sociaux afin de pouvoir promouvoir efficacement cet autre jeu.»

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C'est en découvrant les vidéos générées par intelligence artificielle de Luca Maxim, rappeur et créateur de contenu, intitulées «You met me at a very Chinese time in my life», que l'idée commence à germer. Ces créations à l'humour absurde reprennent notamment les codes visuels des jeux vidéo du début des années 2000.

Une déclinaison de cette tendance apparaît ensuite sur TikTok, réalisée par l'utilisateur @swiss0762. Elle met en scène un personnage supposément suisse qui passe son temps à se vanter de sa richesse. «A ce moment-là, je me suis dit qu’il fallait en faire une parodie qui montre la vie d’un Suisse moyen», raconte à Blick Fritz Menzer.

Les 26 cantons recréés grâce à l’IA

Pour concevoir les décors des différents niveaux, Fritz Menzer s'inspire de paysages réels, qu'il soumet ensuite à Nano Banana, un outil de génération d'images par intelligence artificielle développé par Google. Sur Instagram, les premières vidéos présentant les niveaux du jeu rencontrent un franc succès, certaines cumulant plusieurs millions de vues.

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Le créateur espère désormais commercialiser une version complète de GrüeziRun sur iOS et Android d'ici la fin de l'année, sous réserve des délais de validation des plateformes. Le jeu sera payant, mais coûtera, promet-il, «moins cher qu'un café à Zurich». Une sortie sur Steam, une plateforme de jeux vidéo en ligne, est également envisagée dès 2027.