DE
FR

Les images d'un hiver extrême
En 7 jours, les Diablerets croulent sous un paquet de neige record

Avec plus de 840 cm de neige accumulée depuis novembre, Glacier 3000 vit des conditions exceptionnelles. Si des vents violents ont bloqué les remontées mécaniques, une réouverture est prévue ce week-end.
Publié: 19:24 heures
|
Dernière mise à jour: 19:29 heures
1/8
Le Glacier 3000, au-dessus des Diablerets, connaît des conditions hivernales exceptionnelles.
Photo: Marketing Glacier 3000
Daniel_Macher_Journalist Newsteam_Blick.ch_2-Bearbeitet.jpg
Daniel Macher

Plus d’un mètre et demi de neige fraîche en sept jours: des conditions hivernales extrêmes règnent actuellement dans la région de Glacier 3000, au-dessus des Diablerets (VD). En l’espace d’une semaine, 184 centimètres de neige fraîche ont été mesurés, accompagnés de vents violents qui ont provoqué d’importants déplacements de neige.

En résulte des corniches de plusieurs mètres de haut, atteignant par endroits jusqu’à quatre mètres. Même la cabine du téléski de Tsanfleuron, haute d’environ 2,5 mètres, a été entièrement ensevelie.

840 centimètres de neige depuis le début de la saison

Sur ce domaine skiable culminant à près de 3000 mètres d’altitude, les conditions difficiles ne sont pas inhabituelles. Mais de telles quantités de neige restent exceptionnelles, même pour cette région de haute montagne. Depuis le début de la saison en novembre, le cumul de neige mesuré au sommet des Diablerets dépasse les 840 centimètres.

A lire aussi
Après le chaos des chutes de neige, le printemps s’invite pour quelques jours
Une météo en dents de scie
Le printemps arrive ce weekend! Mais pas pour longtemps
A Morgins, une avalanche éventre un restaurant d'alpage
Seulement des dégats matériels
A Morgins, une avalanche éventre un restaurant d'alpage
«Nous ne savons pas encore quand nous pourrons rentrer chez nous»
Chaos dû à la neige en Suisse
«Nous ne savons pas encore quand nous pourrons rentrer chez nous»
La neige prive 1300 personnes d'électricité dans les Grisons
Un arbre s'effondre
La neige prive 1300 personnes d'électricité dans les Grisons

Les vents violents ont toutefois fortement perturbé l’exploitation. De lundi à mercredi, le téléphérique est resté à l’arrêt. Ce n’est que jeudi que les équipes ont pu regagner le site et entamer les travaux de déblaiement et de sécurisation. Les préparatifs battent actuellement leur plein en vue d’une réouverture le week-end prochain, sous réserve de conditions météorologiques favorables.

«Malgré une semaine exigeante, nous dressons un bilan positif à mi-saison. Les conditions d’enneigement sont excellentes, le paysage alpin est spectaculaire et les perspectives pour les prochains jours sont encourageantes», souligne Bernhard Tschannen, CEO de Glacier 3000. 

Un danger d’avalanche toujours «fort»

Revers de la médaille de cet impressionnant manteau blanc: depuis une dizaine de jours, le danger d’avalanche est maintenu au niveau 4 («fort»). Une vigilance accrue est donc requise dans toute la région. Sébastien Giraldi, responsable des pistes et de la sécurité chez Glacier 3000, appelle les visiteurs à emprunter exclusivement les pistes et itinéraires ouverts et sécurisés.

Afin de garantir la sécurité des clients et des collaborateurs, des déclenchements préventifs ciblés d’avalanches ont été effectués ces derniers jours. Les pentes situées au-dessus du domaine skiable ont été sécurisées, notamment pour protéger la route du col du Pillon. Ces mesures ont également permis aux dameuses d’intervenir durant la nuit et doivent assurer un fonctionnement aussi fluide que possible pendant la journée.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus