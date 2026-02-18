A Morgins, une avalanche éventre un restaurant d'alpage

Une avalanche a éventré un chalet d'alpage sur les pistes de Morgins (VS), a constaté mardi matin le domaine skiable. Le restaurant de Tovassière, fermé en hiver, a subi des dégâts matériels.

Léo Michoud Journaliste Blick

Le chalet n'a pas été emporté, mais il a été éventré. A Morgins, non loin des pistes des Portes du Soleil, une avalanche a endommagé le chalet d'alpage de Tovassière, qui fait office de restaurant dès que la neige s'en va. L'information a d'abord bruissé sur les réseaux sociaux, c'est apparement dans la nuit de lundi à mardi que la nature s'est déchainée.

La Région touristique des Dents du Midi l'a confirmé à Blick ce mercredi 18 février dans l'après-midi. «La coulée a été constatée mardi matin par les pisteurs des remontées mécaniques des Portes du Soleil suisses, précise Benjamin Arvis-Maxit, responsable de la communication. Malheureusement, ils ont observé que l'avalanche a touché le chalet d'alpage de Tovassière.»

Une zone à risque surveillée

Benjamin Arvis-Maxit n'est pas en mesure de communiquer sur l'ampleur des dégâts, qui semblent n'être que matériels. Il semble que personne n'était présent dans le chalet au moment de l'avalanche. «C'est assez classique que des avalanches se déclenchent dans cette zone surveillée, qui a rapidement été sécurisée», assure le porte-parole de la région touristique.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

L'avalanche est vraisemblablement due aux fortes chutes de neige tombées la veille sur les pistes de Morgins, comme dans d'autres stations valaisannes. Le risque évalué est toujours de degré 4 à 5 (fort à très fort) aux Portes du Soleil. «Nous vous invitons à rester sur les pistes balisées et à bien consulter les conditions», rappelle la région touristique sur ses réseaux sociaux, en évoquant les 2,50 m de neige fraiche cumulée tombée sur ses sommets ces derniers jours.

Contacté, le couple de tenanciers n'a pas souhaité commenter. Apprécié pour ses fondues, ses croutes au fromage et son fromage d'alpage, le restaurant de la Tovassière est voisin de la piste du même nom, qui a pu ouvrir comme d'habitude au public mardi et mercredi. C'est ainsi que des curieux ont pu observer l'incident.