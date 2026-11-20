Genève pourrait confier à un procureur extraordinaire les plaintes liées à la nasse du 14 juin. Une mesure demandée après des accusations d'abus d'autorité contre la police lors de la manifestation anti-G7.

Un procureur extraordinaire pour s'occuper de la nasse à Genève

Un procureur extraordinaire pour s'occuper de la nasse à Genève

ATS Agence télégraphique suisse

Les plaintes pénales déposées à Genève après la nasse du 14 juin en fin de la manifestation anti-G7 pourraient être instruites par un procureur extraordinaire, hors canton. Le Ministère public va faire cette demande prochainement auprès du conseil supérieur de la magistrature.

Révélée par le Courrier et la Tribune de Genève, cette information a été confirmée vendredi à Keystone-ATS par le Ministère public. Le procureur extraordinaire pourrait s'occuper de «toutes les procédures ouvertes en lien avec le dispositif de fixation temporaire mis en place par la police le 14 juin 2026, les modalités juridiques des contrôles d’identité pratiqués à cette occasion ayant été soumises au procureur général».

Une demande de récusation du Ministère public avait été déposée par l'avocate Dina Bazarbachi, qui défend plusieurs plaignants. Ces derniers dénonçaient des abus d'autorité et de la séquestration. Pour rappel, 549 avaient été retenues par les forces de l'ordre sur le quai Wilson pendant plusieurs heures. «Une opération policière inqualifiable», avait alors fustigé la coalition No G7.

A Genève, un procureur extraordinaire est appelé à intervenir lorsqu'il existe un risque d'apparence de prévention ou un conflit d'intérêts empêchant le Ministère public ordinaire de traiter l'affaire en toute indépendance. Ce mécanisme existe depuis 2022 dans le canton.