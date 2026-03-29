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«J'ai constaté un large soutien»
Réélu procureur général de Genève, Olivier Jornot se dit «très heureux»

Olivier Jornot a été réélu dimanche procureur général de Genève pour six ans. Après sa victoire, le PLR s'est engagé à poursuivre une politique pénale ferme, mais respectueuse des droits humains.
Publié: 17:32 heures
Olivier Jornot (PLR) a été réélu procureur général du Canton de Genève.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Réélu dimanche procureur général du canton de Genève au premier tour du scrutin, le PLR Olivier Jornot est très heureux de son résultat. Après avoir été candidat, il est prêt à reprendre sa tâche de procureur général pour les six prochaines années.

«J'ai constaté lors de la campagne un très large soutien de la population», a relevé Olivier Jornot, qui a obtenu 50,33% des voix. «Cette élection au premier tour me fait très plaisir», a-t-il ajouté. Il compte appliquer la politique pénale qu'il a défendu lors de la campagne, soit une politique ferme mais respectueuse des droits humains.

Il félicite par ailleurs son adversaire Pierre Bayenet, qui a fait «un très bon résultat». Et de souligner que le candidat de SolidaritéS était cette fois soutenu par un large front.

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