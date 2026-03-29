Réélu dimanche procureur général du canton de Genève au premier tour du scrutin, le PLR Olivier Jornot est très heureux de son résultat. Après avoir été candidat, il est prêt à reprendre sa tâche de procureur général pour les six prochaines années.
«J'ai constaté lors de la campagne un très large soutien de la population», a relevé Olivier Jornot, qui a obtenu 50,33% des voix. «Cette élection au premier tour me fait très plaisir», a-t-il ajouté. Il compte appliquer la politique pénale qu'il a défendu lors de la campagne, soit une politique ferme mais respectueuse des droits humains.
Il félicite par ailleurs son adversaire Pierre Bayenet, qui a fait «un très bon résultat». Et de souligner que le candidat de SolidaritéS était cette fois soutenu par un large front.