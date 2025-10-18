Lisa Mazzone, cheffe des Vert-e-s, s'est exprimée samedi au sujet des émeutes à Berne. La politicienne rejette toute forme de violence et précise que les délinquants n'ont pas leur place au sein de son parti.

1/5 Lisa Mazzone s'exprime sur les émeutes à Berne dans une interview avec la SRF. Photo: keystone-sda.ch

Janine Enderli et BliKI

La cheffe des Vert-e-s Lisa Mazzone s'est exprimée ce samedi au sujet des violentes émeutes à Berne le week-end dernier, dans l'émission «Samstagsrundschau» de la SRF. «J'ai été profondément choqué en voyant ces images de chaos. Je n'en comprends pas du tout la raison.»

La politicienne a immédiatement précisé: «Nous sommes un parti politique. Nous sommes attachés à la démocratie et rejetons clairement toute forme de violence, quelle qu'elle soit.» Interrogée sur cette déclaration tardive une semaine après les émeutes, elle explique que son parti n'a pas été impliqué dans la manifestation et n'a rien à voir avec ces évènements.

«Les délinquants violents n'ont pas leur place chez nous»

«J'estime qu'il est clair que je ne soutiens jamais la violence», souligne la jeune femme de 37 ans. «La violence et l'antisémitisme n'ont pas leur place au sein de notre parti.»

S'il s'avère qu'un membre du parti est impliqué dans ces violences, elle se dit prête à soutenir son exclusion, même si la décision revient au parti cantonal compétent. «Mais à mon avis, une telle personne n'aurait effectivement pas sa place au sein du parti.»

Malgré l'escalade, Lisa Mazzone ne trouve pas nécessaire de donner des pouvoirs supplémentaires au Service de renseignement de la Confédération (SRC). «L'extrémisme de gauche et de droite doivent être pris très au sérieux, mais les moyens de les combattre existent.» La présidente des Vert-e-s s'oppose ainsi aux politiciens conservateurs qui demandent d'étendre les pouvoirs de surveillance du SRC.

«Il est absolument nécessaire de parler de l’antisémitisme»

Lisa Mazzone a aussi pris position sur le thème de l'antisémitisme: «Je partage l'analyse selon laquelle il est absolument nécessaire de parler d'antisémitisme en Suisse et dans toute la société. Au sein de notre parti, l'antisémitisme est clairement interdit.»

La cheffe des Vert-e-s a insisté sur la nécessité de lutter fermement contre toute forme d'antisémitisme et de racisme, et s'est dite sensible aux craintes des personnes juives après les émeutes de Berne. «Toute forme d'antisémitisme ou de racisme doit être combattue avec fermeté.»