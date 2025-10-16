DE
Pratiques dangereuses
Le Conseil de Ville à Berne préoccupé après la manif pro-Palestine

Le Parlement de Berne a condamné les violences lors de la manifestation pro-Palestine de samedi dernier. Les élus ont critiqué la réponse des autorités et la stratégie de désescalade. L'exécutif promet une analyse approfondie des événements.
Publié: il y a 39 minutes
Les élus bernois ont condamné les violences survenues à la manifestation en soutien à la Palestine.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

Les violences survenues samedi lors de la manifestation en soutien à la Palestine à Berne ont été unanimement condamnées jeudi au Parlement de la ville de Berne. Les élus ont cependant également critiqué la réponse des autorités.

La stratégie de désescalade a échoué, a dénoncé l’UDC. A l’avenir, il faudrait empêcher dès le départ les rassemblements non autorisés, a relevé de son côté Le Centre.

Usage dangereux de balles

La gauche s'est également indignée devant la violence d'une partie des manifestants, tout en s'interrogeant sur la proportionnalité de l’intervention policière. Il convient de prendre au sérieux les rapports faisant état d’un usage dangereux – à la hauteur des yeux – de balles en caoutchouc, a prévenu le PS, première formation de l'assemblée.

L'exécutif a promis une analyse approfondie de ces événements. Il est toutefois clair, que la police doit intervenir dès lors que l'Etat de droit est attaqué, a estimé le directeur de la sécurité Alec von Graffenried (Verts liste libre) durant ce débat de plus d'une heure.

