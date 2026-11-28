Galaxus fait la promotion d’un traceur GPS... en plein pendant les journées d’action contre les violences faites aux femmes. Une auteure suisse accuse le distributeur en ligne de banaliser le stalking. La filiale de Migros rejette ces critiques.

Nathalie Benn

Le 23 novembre, le commerçant en ligne suisse Galaxus a lancé sa nouvelle campagne publicitaire. Depuis, ses 62 affiches sont visibles dans tout le pays. Mais l’une d’entre elles suscite particulièrement la polémique.

Le visuel en question met en scène un traceur GPS et reprend le même principe que les autres affiches de la campagne: deux mots placés au-dessus du produit sont barrés – ici «confiance» et «certitude». Ne restent alors que le traceur, son image et son prix.

«Dangereux»

Cette campagne, censée «inciter à la réflexion» selon Galaxus, ne passe pas du tout auprès de la journaliste et auteure suisse Miriam Suter. «Salut Galaxus, juste une petite question: vous êtes devenus fous?», lance-t-elle en préambule d'une publication sur Instagram.

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Pour Miriam Suter, l'affiche fait clairement écho au dicton «la confiance n'exclut pas le contrôle». «Ce n'est pas seulement problématique, c'est dangereux», écrit-elle, allant jusqu'à reprocher à Galaxus de banaliser indirectement les violences faites aux femmes avec ce visuel, voire de «les encourager ouvertement».

Ces petits boîtiers peuvent en effet être détournés pour pister des personnes à leur insu, au point que des fabricants comme Apple et Google ont déjà mis en place des dispositifs destinés à entraver la géolocalisation clandestine.

Dans le contexte des violences domestiques et du harcèlement obsessionnel, ces traceurs deviennent de véritables instruments de contrôle. Or le stalking – qui constitue une infraction pénale à part entière en Suisse depuis le 1er janvier 2026 – vise majoritairement des femmes, le plus souvent de la part de leur partenaire ou ex-partenaire.

Mauvais timing

C'est surtout le calendrier choisi par l'enseigne que Miriam Suter juge particulièrement choquant. La campagne annuelle de sensibilisation «16 jours contre la violence faite aux femmes» se déroule précisément depuis le 25 novembre. Cette édition met l'accent sur les violences numériques, qui englobent aussi la surveillance par des outils technologiques.

Dans les commentaires, la journaliste reçoit un large soutien, plusieurs internautes exigeant même de la filiale de Migros qu'elle retire immédiatement l'affiche.

«Nous ne comprenons pas les critiques»

Chez Galaxus, l'analyse est tout autre. «Nous ne comprenons pas les critiques visant ce visuel et ne voyons pas en quoi il banaliserait le stalking», réagit un porte-parole auprès de Blick. «Au contraire: il dénonce la surveillance.»

A travers cette campagne, l'entreprise entend illustrer les limites des cadeaux matériels face aux attentes humaines. «Un manque de confiance ne se résout donc pas avec un traceur», précise le porte-parole. La coïncidence avec les journées d'action contre les violences faites aux femmes n'y change rien pour le géant du commerce en ligne: la campagne se poursuit comme prévu.