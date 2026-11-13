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Une subvention de 10 millions
L'Hôpital fribourgeois réduit fortement sa perte prévue pour 2027

Avec une perte prévue de 10,3 millions de francs en 2027, l'Hôpital fribourgeois réduit ses déficits. Une subvention de 10 millions de l'Etat et des revenus accrus contribuent à son redressement financier sans compromettre les soins.
Publié: il y a 5 minutes
Avec une perte prévue de 10,3 millions de francs en 2027, l'Hôpital fribourgeois réduit ses déficits
Photo: Charly Rappo
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ATS Agence télégraphique suisse

Le budget 2027 de l'Hôpital fribourgeois (HFR) prévoit une perte de 10,3 millions de francs, un montant en nette baisse par rapport au budget 2026 avec un excédent des charges de 25,6 millions de francs. Il s'inscrit dans la continuité des efforts de redressement financier et d'amélioration de l'efficience de l'institution.

L'HFR a assuré vendredi lors de la présentation du budget 2027 qu'il fera en sorte que cette progression vers l'équilibre financier ne compromette pas sa mission de service public, la qualité des soins et sa capacité de transformation. C'est pour cette raison que des postes supplémentaires ont été accordés.

Cette amélioration financière repose d’une part sur les projections d’activités effectuées au 30 juin et, d’autre part, sur la poursuite du suivi des charges de personnel et d’exploitation. Ce résultat prévisionnel est rendu possible grâce à une aide à durée limitée et dégressive de l’Etat de 10 millions de francs en 2027.

Le budget se base sur une activité de soins aigus et de réadaptation stationnaires en légère diminution par rapport au budget 2026. Les revenus sont en revanche en hausse d’environ un million de francs, grâce à l’augmentation des tarifs de base respectifs, relève l'HFR dans un communiqué.

Virage ambulatoire

Comme en 2026, l'institution poursuit le développement de ses activités ambulatoires pour autant que ces dernières fassent partie de ses missions de base, qu’elles répondent à des besoins et que leurs coûts soient couverts. Les prestations ambulatoires vont se développer dans les domaines de l’angiologie, la neurologie, l’oncologie, la dermatologie, l’hématologie ou la cardiologie, tant sur le site de Fribourg que sur les sites régionaux de Meyriez, Riaz et Tavel.

Pour permettre ces développements, des postes médico-soignants supplémentaires ont été libérés. Le pool infirmier disponible pour augmenter le nombre de lits stationnaires en cas de besoin et de remplacement des absences maladie sera aussi renforcé. Au total, cela représente 2'880,9 équivalents plein temps (EPT), soit 26,7 EPT supplémentaires par rapport à 2026.

Ce budget reste tributaire de variables qui échappent au contrôle de l'hôpital comme l’évolution de la structure tarifaire Tardoc. En font également partie les coûts d’approvisionnement, ainsi que l’indexation salariale et la prise en charge des patients en attente d’un placement dans une structure post-hospitalière adaptée.

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