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Des concerts à guichets fermés
La 43e édition du Belluard Bollwerk a attiré 6200 personnes

Le festival Belluard Bollwerk de Fribourg a attiré 6 250 visiteurs grâce à ses 29 projets. Parmi les temps forts, on retiendra les concerts à guichets fermés d'Eugenia Poblete et de Vanessa Cojocaru. La prochaine édition aura lieu en 2027.
Publié: il y a 51 minutes
La musicienne Myriam Gendron lors de la 41e edition du Belluard Bollwerk, le 3 juillet 2024. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

La 43e édition du Festival Belluard Bollwerk s'est achevée samedi soir à Fribourg. Au total, quelque 6250 entrées ont été comptabilisées pour les 29 projets au programme, dont plusieurs ont affiché complet, ont indiqué les organisateurs.

Placée sous le thème des «complicités souterraines», la manifestation a proposé des performances, des expositions, de la danse ou encore de la musique et des films dans toute la ville de Fribourg. Le programme comptait 29 projets, dont douze créations présentées pour la première fois.

«Des espaces de rencontre»

Plusieurs spectacles ont affiché complet, notamment ceux des artistes fribourgeoises Eugenia Poblete et Vanessa Cojocaru. La performance «Useless land», une lecture se prolongeant de minuit jusqu'à l'aube, a également rapidement épuisé ses billets. D'autres événements ont dû être déplacés dans des lieux plus frais en raison de la chaleur durant la première semaine.

La direction du festival se montre très satisfaite de cette édition. «Le Belluard Bollwerk crée ces espaces de rencontre: sur les scènes, dans les formats de discussion, lors des ateliers, lors des promenades, en dansant ou en partageant un repas, avec les artistes et le public», a déclaré la directrice Elisa Liepsch, citée dans le communiqué. La 44e édition du festival se déroulera du 24 juin au 3 juillet 2027 sur le thème du sol, de la terre et du territoire.

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