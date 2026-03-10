DE
Les premières images après l'incendie meurtrier d'un car postal à Chiètres
0:15
Au moins six morts:Les premières images après l'incendie d'un car postal à Chiètres

Au moins six morts à Chiètres (FR)
La police semble écarter la piste terroriste, mais continuer de privilégier l'acte volontaire

Un car postal s'est embrasé à Chiètres, dans le canton de Fribourg, faisant au moins six morts et cinq blessés. La piste d'une «acte volontaire» est privilégiée.
Publié: 10.03.2026 à 21:00 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
1/2
La police suspecte un acte délibéré.
Photo: dr
sda-logo.jpeg
LEO_FACE (1).png
SOLENE_FACE (1).png
ATS Agence télégraphique suisse, Leo Vonlanthen et Solène Monney

Ce que l'on sait sur l'incendie du car postal à Chiètres (FR):

  • Au moins six personnes sont décédées et cinq autres ont été blessées dans l'incendie d'un car postal dans la commune fribourgeoise de Chiètres (Kerzers). Les blessés ont été hospitalisés, une personne se trouve dans un état grave.
  • La police cantonale fribourgeoise privilégie la piste criminelle, mais les circonstances du drame restent floues. Une enquête est en cours.
  • Une conférence de presse aura lieu mercredi à 14h, afin de faire le point sur la situation.

Notre article complet ici

il y a 57 minutes

La police semble écarter la piste terroriste, mais maintient l'hypothèse de l'acte volontaire

La piste terroriste semble écartée dans l'incendie d'un car postal survenu mardi soir à Chiètres (FR), a indiqué mercredi le chef de la communication de la police cantonale Martial Pugin. Les questions sur l'auteur de cet acte restent toutefois ouvertes.

La piste d'un acte volontaire est privilégiée et les investigations et vérifications se poursuivent, a déclaré Martial Pugin à la RTS. En revanche, «pour l'heure, aucun élément ne met en évidence» un acte terroriste, a-t-il ajouté.

Selon Martial Pugin, trois personnes ont été hospitalisées, dont deux dans un état grave. La troisième «a pu regagner son domicile dans la nuit». Deux autres personnes ont été examinées sur place et leur état n'a pas nécessité d'hospitalisation, a-t-il encore détaillé.

Source: ATS

il y a 57 minutes

Le Parlement observe une minute de silence en hommage aux victimes

Le Conseil national puis la Chambre des cantons ont observé une minute de silence au lendemain du drame de Chiètres (FR). Le président de la Chambre du peuple, Pierre-André Page (UDC/FR) a exprimé ses condoléances aux familles des victimes au nom du parlement et en son nom propre.

«C'est avec une très grande émotion que nous avons appris l'incendie d'un car postal à Chiètres», a déclaré le Fribourgeois. «J'exprime, au nom du Parlement et en mon nom personnel, toute ma sympathie et mes condoléances aux familles des victimes et un bon rétablissement aux blessés», a-t-il ajouté.

Le président du Conseil des Etats Stefan Engler (Centre/GR) a souligné lui le caractère brutal de cet événement: «Une situation banale, peut-être au retour du travail ou de l'école, a pris une tournure inimaginable», a-t-il déclaré. Les circonstances du drame doivent être «rapidement clarifiées».

Source: ATS

08:05 heures

La Poste «profondément touchée» par le drame de Chiètres

La Poste s'est dite «profondément touchée» par l'incendie, probablement d'origine volontaire, d'un car postal mardi soir à Chiètres (FR). Elle a exprimé ses condoléances aux victimes et à leurs proches.

«C'est une terrible tragédie qui s'est produite hier à Chiètres. Comme moi, tous les collaborateurs de CarPostal et de la Poste sont choqués et touchés. Au nom du conseil d'administration et de l'ensemble de la direction du groupe, je vous adresse à tous nos plus sincères condoléances. Nos pensées vont aux victimes et à leurs proches», a déclaré Stefan Regli, directeur général de CarPostal et membre de la direction de la Poste.

L'enquête sur l'incendie relève de la compétence de la police fribourgeoise, sous la direction du Ministère public cantonal, relève encore le communiqué. CarPostal est en «contact étroit avec les autorités et fait tout ce qui est en son pouvoir pour élucider ce terrible incident».

Source: ATS

07:41 heures

Le car postal a été évacué à Chiètres (FR) et la route rouverte

La route théâtre du drame a été rouverte à la circulation mercredi matin à Chiètres (FR). Le car postal incendié, dans lequel six personnes sont mortes et quatre autres ont été blessées, a été évacué, a constaté sur place un photographe de l'agence Keystone-ATS.

Le véhicule a pris feu sur la route de Morat, au centre de la commune fribourgeoise. L'alarme a été donnée vers 18h25. Selon la police, lorsque les secours sont arrivés sur place, le bus était déjà entièrement en flammes.

Source: ATS

07:15 heures

L'identification des victimes prendra du temps à Chiètres

Selon la police, l'identification des six victimes de l'incendie du car postal à Kerzers (FR) pourrait prendre plusieurs jours. Les travaux médico-légaux nécessaires sont en cours, a déclaré un porte-parole de la police cantonale de Fribourg.

Photo: keystone-sda.ch

La police n'est pas en mesure d'estimer avec certitude combien de temps prendra l'identification, a répondu Martial Pugin, chef du service Communication et prévention de la police cantonale fribourgeoise, à la demande de Keystone-ATS, tôt mercredi matin. Selon lui, quatre personnes étaient portées disparues dans la nuit de mardi à mercredi. On ignore encore si elles figurent parmi les victimes, a déclaré Martial Pugin.

Quatre passagers et un ambulancier ont également été blessés dans l'incendie. Leur identité a été établie mardi soir. Mercredi matin, Martial Pugin n'était pas en mesure de fournir des informations plus précises, notamment sur le sexe et l'âge des personnes.

Source: ATS

02:52 heures

Une conférence de presse se tiendra mercredi à 14h

Le Conseil d'Etat fribourgeois a adressé ses condoléances aux familles et aux proches des victimes de l'incendie dans un communiqué de presse diffusé dans la nuit de mardi à mercredi. 

Les autorités fribourgeoises annoncent qu'une conférence de presse aura lieu mercredi à 14h au commissariat cantonal de Granges-Paccot, afin de faire le point sur la situation. 

00:48 heures

De nombreux secouristes sont toujours sur place

Tard dans la soirée, plus d'une douzaine de pompiers et de policiers étaient toujours sur les lieux. Les experts de la police scientifique ont également commencé leur travail.

10.03.2026, 23:00 heures

Guy Parmelin «profondément choqué et attristé» par le drame de Chiètres

Le président de la Confédération a réagi dans une publication sur X à l'incendie de Chiètres qui a fait six morts mardi soir.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

«Je suis profondément choqué et attristé d'apprendre qu'une fois de plus, des personnes ont perdu la vie dans un grave incendie en Suisse», a écrit le président de la Confédération. «J'adresse mes condoléances aux familles des victimes de Chiètres et mes pensées vont aux blessés ainsi qu'aux secouristes», conclut-il.

10.03.2026, 22:49 heures

L'hypothèse d'une immolation par le feu «ne peut pas être confirmée»

Concernant les rumeurs d'immolation par le feu, Martial Pugin a indiqué que cette hypothèse reste envisageable, et que la piste d'un acte volontaire est privilégiée. «Elle ne peut pas être confirmée pour le moment, mais elle sera prise en compte dans l’enquête.» 

Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public, qui conduit les investigations. Les témoins de l'incident sont invités à contacter la police fribourgeoise au 0800 261 700.

10.03.2026, 22:48 heures

La police confirme l'hospitalisation de trois personnes

Martial Pugin, responsable de la communication de la police fribourgeoise, a confirmé à Blick qu'il y a cinq blessés, dont trois ont été hospitalisés et deux ont reçu des soins sur place. «Le nombre de morts n'est pas encore confirmé», a-t-il précisé. Les secours sont toujours sur place et procèdent à l’évaluation de la situation. Des équipes techniques doivent encore accéder au véhicule.

10.03.2026, 22:46 heures

Au moins 6 morts et 5 blessés : la conférence de presse est terminée

La brève séance d'information organisée par la police de Fribourg est terminée. Une ligne téléphonique spéciale a été mise en place à l'adresse des victimes: 0800 261 700.

